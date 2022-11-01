У туриста из Екатеринбурга отобрали паспорт и не пустили в Израиль. Видео

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По словам екатеринбуржца, в Израиле у него отобрали паспорт Фото:

Житель Екатеринбурга Кирилл, путешествовавший с женой по миру, пожаловался, что его без объяснения причины не пустили в Израиль, отобрали паспорт и депортировали в Тбилиси. Соответствующую историю он рассказал в своих социальных сетях

«Мы приехали в Израиль как обычные туристы, у нас были обратные билеты, была страховка, большая сумма наличных с собой. Мы приехали в аэропорт имени Бен-Гуриона. Нас, как и всех, отправили на дополнительный допрос в израильский офис, там сидели около пятидесяти человек. По одному людей вызывали в комнаты и опрашивали. Мы провели три часа в напряжении. К нам подошел работник аэропорта. Билет у меня был, как и приглашение от гражданки Израиля, но ему [все равно]», — рассказал Кирилл.

Он отметил, что в результате допроса ему с женой запретили въезд в Израиль, отобрали паспорта и приказали ждать рейса, на котором они прилетели. Когда самолет прибыл, туристов отправили в Тбилиси — откуда они приехали. Екатеринбуржец признался, что после этого семья была вынуждена отказаться от путешествия.

URA.RU направило запрос в МИД Израиля. Ответ на момент публикации не поступил.

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Житель Екатеринбурга Кирилл, путешествовавший с женой по миру, пожаловался, что его без объяснения причины не пустили в Израиль, отобрали паспорт и депортировали в Тбилиси. Соответствующую историю он рассказал в своих социальных сетях «Мы приехали в Израиль как обычные туристы, у нас были обратные билеты, была страховка, большая сумма наличных с собой. Мы приехали в аэропорт имени Бен-Гуриона. Нас, как и всех, отправили на дополнительный допрос в израильский офис, там сидели около пятидесяти человек. По одному людей вызывали в комнаты и опрашивали. Мы провели три часа в напряжении. К нам подошел работник аэропорта. Билет у меня был, как и приглашение от гражданки Израиля, но ему [все равно]», — рассказал Кирилл. Он отметил, что в результате допроса ему с женой запретили въезд в Израиль, отобрали паспорта и приказали ждать рейса, на котором они прилетели. Когда самолет прибыл, туристов отправили в Тбилиси — откуда они приехали. Екатеринбуржец признался, что после этого семья была вынуждена отказаться от путешествия. URA.RU направило запрос в МИД Израиля. Ответ на момент публикации не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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