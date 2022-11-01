Прокуратура обжалует приговор экс-мэра из ХМАО, обвиненного в халатности

02 ноября 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

При вынесении приговора Елену Никифорову оправдали по одной статье Фото: Анна Майорова © URA.RU Прокуратура ХМАО подала апелляцию, не согласившись с приговором суда экс-главе поселения Белый яр Елене Никифоровой, приговоренной к одному году и семи месяцам лишения свободы за превышение должностных полномочий и халатность. Об этом URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве ХМАО. «Прокуратура намерена обжаловать приговор Елены Никифоровой. Жалоба уже направлена в апелляционную инстанцию. Надзорное ведомство не согласилось с приговором суда, оправдавшим ее [Никифорову] по 169 статье уголовного кодекса РФ [воспрепятствование законной предпринимательской деятельности]», — сообщил собеседник. За разъяснениями журналист агентства обратился в окружную прокуратуру. В ведомство был направлен официальный запрос. Ранее URA.RU сообщало, что экс-глава поселка Белый яр из ХМАО Елена Никифорова получила тюремный срок. Суд оправдал ее по одному эпизоду обвинения из трех и приговорил к одному году и семи месяцам заключения в колонии общего режима.

Прокуратура ХМАО подала апелляцию, не согласившись с приговором суда экс-главе поселения Белый яр Елене Никифоровой, приговоренной к одному году и семи месяцам лишения свободы за превышение должностных полномочий и халатность. Об этом URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве ХМАО. «Прокуратура намерена обжаловать приговор Елены Никифоровой. Жалоба уже направлена в апелляционную инстанцию. Надзорное ведомство не согласилось с приговором суда, оправдавшим ее [Никифорову] по 169 статье уголовного кодекса РФ [воспрепятствование законной предпринимательской деятельности]», — сообщил собеседник. За разъяснениями журналист агентства обратился в окружную прокуратуру. В ведомство был направлен официальный запрос. Ранее URA.RU сообщало, что экс-глава поселка Белый яр из ХМАО Елена Никифорова получила тюремный срок. Суд оправдал ее по одному эпизоду обвинения из трех и приговорил к одному году и семи месяцам заключения в колонии общего режима.