01 ноября 2022

Прокуратура обжалует приговор экс-мэра из ХМАО, обвиненного в халатности

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция, посвященная результатам работы прокуратуры города Екатеринбурга в 2019 году. Екатеринбург, значок, прокурор, прокуратура россии, погоны, старший советник юстиции, эмблема прокуратуры
При вынесении приговора Елену Никифорову оправдали по одной статье Фото:

Прокуратура ХМАО подала апелляцию, не согласившись с приговором суда экс-главе поселения Белый яр Елене Никифоровой, приговоренной к одному году и семи месяцам лишения свободы за превышение должностных полномочий и халатность. Об этом URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве ХМАО.

«Прокуратура намерена обжаловать приговор Елены Никифоровой. Жалоба уже направлена в апелляционную инстанцию. Надзорное ведомство не согласилось с приговором суда, оправдавшим ее [Никифорову] по 169 статье уголовного кодекса РФ [воспрепятствование законной предпринимательской деятельности]», — сообщил собеседник.

За разъяснениями журналист агентства обратился в окружную прокуратуру. В ведомство был направлен официальный запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-глава поселка Белый яр из ХМАО Елена Никифорова получила тюремный срок. Суд оправдал ее по одному эпизоду обвинения из трех и приговорил к одному году и семи месяцам заключения в колонии общего режима.

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Прокуратура ХМАО подала апелляцию, не согласившись с приговором суда экс-главе поселения Белый яр Елене Никифоровой, приговоренной к одному году и семи месяцам лишения свободы за превышение должностных полномочий и халатность. Об этом URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве ХМАО. «Прокуратура намерена обжаловать приговор Елены Никифоровой. Жалоба уже направлена в апелляционную инстанцию. Надзорное ведомство не согласилось с приговором суда, оправдавшим ее [Никифорову] по 169 статье уголовного кодекса РФ [воспрепятствование законной предпринимательской деятельности]», — сообщил собеседник. За разъяснениями журналист агентства обратился в окружную прокуратуру. В ведомство был направлен официальный запрос. Ранее URA.RU сообщало, что экс-глава поселка Белый яр из ХМАО Елена Никифорова получила тюремный срок. Суд оправдал ее по одному эпизоду обвинения из трех и приговорил к одному году и семи месяцам заключения в колонии общего режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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