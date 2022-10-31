В Тюменской области пропал подросток. Фото

01 ноября 2022 в 22:28 Размер текста - 17 +

Девушку ищут уже третий день (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова В поселке Коммунар Исетского района (Тюменская область) пропала 17-летняя Гнеденко Диана. Последний раз девушку видели вечером 31 октября. Оказать помощь в поисках просит поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень». «Пропала Гнеденко Диана Станиславовна, 2005 года рождения. Около 21:30 ушла из дома и до настоящего времени ее местоположение не установлено. Приметы: на вид 17 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, темные волосы до плеч», — указано в ориентировке. Также сообщается, что на момент пропажи она была в черной куртке с белыми полосами на рукавах, черных леггинсах, серых кроссовках и черной бейсболке с надписями. Обладающих любой информацией о девушке просят позвонить в полицию или волонтерам «Белой Совы» по номеру 8-932-32-39-911. Фото: Белая Сова — Тюмень

В поселке Коммунар Исетского района (Тюменская область) пропала 17-летняя Гнеденко Диана. Последний раз девушку видели вечером 31 октября. Оказать помощь в поисках просит поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень». «Пропала Гнеденко Диана Станиславовна, 2005 года рождения. Около 21:30 ушла из дома и до настоящего времени ее местоположение не установлено. Приметы: на вид 17 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, темные волосы до плеч», — указано в ориентировке. Также сообщается, что на момент пропажи она была в черной куртке с белыми полосами на рукавах, черных леггинсах, серых кроссовках и черной бейсболке с надписями. Обладающих любой информацией о девушке просят позвонить в полицию или волонтерам «Белой Совы» по номеру 8-932-32-39-911.