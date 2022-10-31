31 октября 2022

В Тюменской области пропал подросток. Фото

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Девушку ищут уже третий день (архивное фото) Фото:

В поселке Коммунар Исетского района (Тюменская область) пропала 17-летняя Гнеденко Диана. Последний раз девушку видели вечером 31 октября. Оказать помощь в поисках просит поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень».

«Пропала Гнеденко Диана Станиславовна, 2005 года рождения. Около 21:30 ушла из дома и до настоящего времени ее местоположение не установлено. Приметы: на вид 17 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, темные волосы до плеч», — указано в ориентировке.

Также сообщается, что на момент пропажи она была в черной куртке с белыми полосами на рукавах, черных леггинсах, серых кроссовках и черной бейсболке с надписями. Обладающих любой информацией о девушке просят позвонить в полицию или волонтерам «Белой Совы» по номеру 8-932-32-39-911.

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В поселке Коммунар Исетского района (Тюменская область) пропала 17-летняя Гнеденко Диана. Последний раз девушку видели вечером 31 октября. Оказать помощь в поисках просит поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень». «Пропала Гнеденко Диана Станиславовна, 2005 года рождения. Около 21:30 ушла из дома и до настоящего времени ее местоположение не установлено. Приметы: на вид 17 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, темные волосы до плеч», — указано в ориентировке. Также сообщается, что на момент пропажи она была в черной куртке с белыми полосами на рукавах, черных леггинсах, серых кроссовках и черной бейсболке с надписями. Обладающих любой информацией о девушке просят позвонить в полицию или волонтерам «Белой Совы» по номеру 8-932-32-39-911.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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