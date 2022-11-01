Екатеринбуржец с инсультом ждал скорую полтора часа

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Виды города. Пермь, 03, скорая помощь, станция скорой помощи
Екатеринбурженка вызвала врачей для отца с инсультом, однако скорая приехала спустя полтора часа Фото:

Жительница Екатеринбурга позвонила в скорую помощь, сообщив, что у ее отца произошел инсульт. Однако, врачи приехали на вызов только спустя полтора часа. Об этом рассказала екатеринбурженка Агима.

«У папы отнялись левая нога и рука, он резко перестал разговаривать, мы испугались, что это инсульт, поэтому решили вызвать скорую. Вызвали скорую сегодня, 1 ноября, в 11:30, приехали медики только 12:40», — рассказала девушка порталу Е1.

По словам Агимы, по пути в больницу машина скорой помощи не включила мигалки и останавливалась на светофорах, хотя врачи подтвердили микроинсульт у мужчины. «Неотложные вызовы, такие как повышенное артериальное давление, повышенная температура тела и другие, выполняются в отсутствие экстренных вызовов и могут выполняться с задержкой», — сообщили в пресс-службе станции скорой помощи Екатеринбурга.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Министерство здравоохранения Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловчанам назвали быстрый способ решить конфликт в больнице. В случае возникновения любых спорных ситуаций специалисты рекомендуют немедленно звонить в страховую компанию. Ее название и телефон указаны на полисе ОМС.

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Жительница Екатеринбурга позвонила в скорую помощь, сообщив, что у ее отца произошел инсульт. Однако, врачи приехали на вызов только спустя полтора часа. Об этом рассказала екатеринбурженка Агима. «У папы отнялись левая нога и рука, он резко перестал разговаривать, мы испугались, что это инсульт, поэтому решили вызвать скорую. Вызвали скорую сегодня, 1 ноября, в 11:30, приехали медики только 12:40», — рассказала девушка порталу Е1. По словам Агимы, по пути в больницу машина скорой помощи не включила мигалки и останавливалась на светофорах, хотя врачи подтвердили микроинсульт у мужчины. «Неотложные вызовы, такие как повышенное артериальное давление, повышенная температура тела и другие, выполняются в отсутствие экстренных вызовов и могут выполняться с задержкой», — сообщили в пресс-службе станции скорой помощи Екатеринбурга. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Министерство здравоохранения Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что свердловчанам назвали быстрый способ решить конфликт в больнице. В случае возникновения любых спорных ситуаций специалисты рекомендуют немедленно звонить в страховую компанию. Ее название и телефон указаны на полисе ОМС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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