Екатеринбуржец с инсультом ждал скорую полтора часа

Екатеринбурженка вызвала врачей для отца с инсультом, однако скорая приехала спустя полтора часа Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жительница Екатеринбурга позвонила в скорую помощь, сообщив, что у ее отца произошел инсульт. Однако, врачи приехали на вызов только спустя полтора часа. Об этом рассказала екатеринбурженка Агима.

«У папы отнялись левая нога и рука, он резко перестал разговаривать, мы испугались, что это инсульт, поэтому решили вызвать скорую. Вызвали скорую сегодня, 1 ноября, в 11:30, приехали медики только 12:40», — рассказала девушка порталу Е1.

По словам Агимы, по пути в больницу машина скорой помощи не включила мигалки и останавливалась на светофорах, хотя врачи подтвердили микроинсульт у мужчины. «Неотложные вызовы, такие как повышенное артериальное давление, повышенная температура тела и другие, выполняются в отсутствие экстренных вызовов и могут выполняться с задержкой», — сообщили в пресс-службе станции скорой помощи Екатеринбурга.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Министерство здравоохранения Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловчанам назвали быстрый способ решить конфликт в больнице. В случае возникновения любых спорных ситуаций специалисты рекомендуют немедленно звонить в страховую компанию. Ее название и телефон указаны на полисе ОМС.