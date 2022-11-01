Пьяный свердловчанин напал на силовика в отделе полиции

Мужчину задержали сразу после нападения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель села Петрокаменское (Свердловская область) стал фигурантом уголовного дела, после того как, будучи пьяным, напал на силовика в отделе полиции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

«Возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении местного жителя подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что в отдел полиции свердловчанин, будучи пьяным, пришел как подозреваемый в угрозе убийством. Когда полицейские сделали ему замечание, мужчина напал на силовика, после чего сразу был задержан.

«Лишний раз напомню, пользуясь этим случаем, что поднимать руку на представителя МВД или силовика из других правоохранительных ведомств, что называется, себе дороже. Еще ни один „крутой“ не избежал наказания за подобные выходки», — рассказал полковник Горелых. Он подчеркнул, что мужчине грозит до пяти лет колонии за нападение. Нападавшего ранее несколько раз судили. На момент преступления он нигде не работал.

Ранее URA.RU сообщало о нападении на силовика в Асбесте. Драка началась после ссоры, в ходе которой мужчина несколько раз ударил офицера на глазах коллег.