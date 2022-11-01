01 ноября 2022
31 октября 2022

В ЯНАО эвакуировали 14 человек, застрявших на льду. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол в Кургане под названием «Паводок-2017: прогнозы, подготовка. Курган., лед на реке
в Тазовском районе 14 человек застряли на льду Фото:

В Тазовском районе (ЯНАО) сотрудники Ямалспаса эвакуировали 14 человек, в том числе 7 детей, застрявших на реке Таз. Об этом рассказывают местные СМИ.

«Люди застряли на реке Таз. В пяти километрах от райцентра у них сломалась аэролодка. Местные жители не смогли самостоятельно добраться до берега — ледовая корка уже формируется, но она еще тонкая. Идти по ней опасно», — сообщает «Ямал-медиа».

Дополнительных рейсов для переправы не оказалось, поэтому люди отправились через реку на воздушной подушке, которая в последствии сломалась. Спасатели доставили людей на сушу. Их жизни ничего не угрожает.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО утонул работник рыбзавода. Трагедия произошла в Тазовском. Мужчине было 65 лет.

14 человек эвакуировали в Тазовском районе

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В Тазовском районе (ЯНАО) сотрудники Ямалспаса эвакуировали 14 человек, в том числе 7 детей, застрявших на реке Таз. Об этом рассказывают местные СМИ. «Люди застряли на реке Таз. В пяти километрах от райцентра у них сломалась аэролодка. Местные жители не смогли самостоятельно добраться до берега — ледовая корка уже формируется, но она еще тонкая. Идти по ней опасно», — сообщает «Ямал-медиа». Дополнительных рейсов для переправы не оказалось, поэтому люди отправились через реку на воздушной подушке, которая в последствии сломалась. Спасатели доставили людей на сушу. Их жизни ничего не угрожает. Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО утонул работник рыбзавода. Трагедия произошла в Тазовском. Мужчине было 65 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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