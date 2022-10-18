В ЯНАО утонул работник рыбзавода

Происшествие случилось в Тазовском Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель ЯНАО, работавший на предприятии «Тазагрорыбпром», выпал из судна и утонул. Мужчина скончался в возрасте 65-лет.

«При очевидных обстоятельствах в рефрижераторного судна выпал и утонул сотрудник ООО „Тазагрорыбпром“. Труп мужчины 1956 года рождения — машиниста холодильных установок — извлечен из воды и передан сотрудникам полиции», — приводит «МК Ямал» слова спасателей «Ямалспас».

Сообщается, что трагедия произошла в Тазовском. На месте происшествия работали три человека и автомобиль «Газель». Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, происшествие случилось в 6:27 утра. По данному факту проводится доследственная проверка. Причины выясняются. «Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности судоходства», уточнили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что житель ЯНАО, управлявший моторной лодкой, погиб при опрокидывании судна на реке Сыня в Шурышкарском районе. На момент происшествия на борту находились два человека.