РИАН: голосование в СБ ООН по жалобе РФ о работе биолабораторий состоится 2 ноября

СБ ООН проголосует по жалобе РФ о деятельности биолабораторий на Украине 2 ноября Фото: Официальный сайт президента Украины

СБ ООН проголосует по резолюции России о деятельности биолабораторий на Украине 2 ноября. Об этом сообщили РИА Новости, ссылаясь на источники.

«Голосование намечено на среду [2 ноября], вторую половину дня», — сказал источник, его слова передает РИА Новости. По его словам, речь идет о голосовании по российскому проекту. Отмечается, что два других источника подтвердили эту информацию.

Ранее ООН отказалась проводить расследование по биолабораториям США на Украине. До этого Россия подала жалобу на США и Украину из-за нарушений в контексте их военно-биологической деятельности, предает RT. В сентябре Минобороны РФ предупредило об обнаружении более 50 биолабораторий, расположенных рядом с российскими границами.