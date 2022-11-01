СБ ООН проголосует по жалобе РФ о деятельности биолабораторий на Украине 2 ноябряФото: Официальный сайт президента Украины
СБ ООН проголосует по резолюции России о деятельности биолабораторий на Украине 2 ноября. Об этом сообщили РИА Новости, ссылаясь на источники.
«Голосование намечено на среду [2 ноября], вторую половину дня», — сказал источник, его слова передает РИА Новости. По его словам, речь идет о голосовании по российскому проекту. Отмечается, что два других источника подтвердили эту информацию.
Ранее ООН отказалась проводить расследование по биолабораториям США на Украине. До этого Россия подала жалобу на США и Украину из-за нарушений в контексте их военно-биологической деятельности, предает RT. В сентябре Минобороны РФ предупредило об обнаружении более 50 биолабораторий, расположенных рядом с российскими границами.
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СБ ООН проголосует по резолюции России о деятельности биолабораторий на Украине 2 ноября. Об этом сообщили РИА Новости, ссылаясь на источники. «Голосование намечено на среду [2 ноября], вторую половину дня», — сказал источник, его слова передает РИА Новости. По его словам, речь идет о голосовании по российскому проекту. Отмечается, что два других источника подтвердили эту информацию. Ранее ООН отказалась проводить расследование по биолабораториям США на Украине. До этого Россия подала жалобу на США и Украину из-за нарушений в контексте их военно-биологической деятельности, предает RT. В сентябре Минобороны РФ предупредило об обнаружении более 50 биолабораторий, расположенных рядом с российскими границами.