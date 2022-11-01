01 ноября 2022

СБ ООН рассмотрит жалобу РФ о биолабораториях на Украине

РИАН: голосование в СБ ООН по жалобе РФ о работе биолабораторий состоится 2 ноября
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины, оон
СБ ООН проголосует по жалобе РФ о деятельности биолабораторий на Украине 2 ноября Фото:

СБ ООН проголосует по резолюции России о деятельности биолабораторий на Украине 2 ноября. Об этом сообщили РИА Новости, ссылаясь на источники.

«Голосование намечено на среду [2 ноября], вторую половину дня», — сказал источник, его слова передает РИА Новости. По его словам, речь идет о голосовании по российскому проекту. Отмечается, что два других источника подтвердили эту информацию.

Ранее ООН отказалась проводить расследование по биолабораториям США на Украине. До этого Россия подала жалобу на США и Украину из-за нарушений в контексте их военно-биологической деятельности, предает RT. В сентябре Минобороны РФ предупредило об обнаружении более 50 биолабораторий, расположенных рядом с российскими границами.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

СБ ООН проголосует по резолюции России о деятельности биолабораторий на Украине 2 ноября. Об этом сообщили РИА Новости, ссылаясь на источники. «Голосование намечено на среду [2 ноября], вторую половину дня», — сказал источник, его слова передает РИА Новости. По его словам, речь идет о голосовании по российскому проекту. Отмечается, что два других источника подтвердили эту информацию. Ранее ООН отказалась проводить расследование по биолабораториям США на Украине. До этого Россия подала жалобу на США и Украину из-за нарушений в контексте их военно-биологической деятельности, предает RT. В сентябре Минобороны РФ предупредило об обнаружении более 50 биолабораторий, расположенных рядом с российскими границами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...