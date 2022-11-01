Замглавы МИД Иванов: Россия не будет отвечать на санкции Запада зеркально

02 ноября 2022 в 07:06 Размер текста - 17 +

Замглавы МИД считает нецелесообразным вводить ответные санкции против стран Запада Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия не будет вводить ограничения на выезд гражданам за границу после санкций от западных стран. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел Максим Иванов. «Что касается возможных ответных действий российской стороны, то мы полагаем, что победителей в игре на разрушение международных отношений не бывает», — сообщил Максим Иванов агентству РИА Новости. Поэтому российский дипломат считает нерациональным вводить «зеркальные» санкции. По словам замглавы МИД, из-за ограничений будут страдать люди, у которых есть родственники, проживающие за рубежом. Также Иванов отметил, что получение дипломатических виз после санкций Запада усложнилось. Ранее URA.RU сообщило, что расширен список лиц, которым запрещен въезд в РФ. Такое решение Министерство иностранных дел приняло в ответ на санкции, введенные Западом после принятия Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Россия не будет вводить ограничения на выезд гражданам за границу после санкций от западных стран. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел Максим Иванов. «Что касается возможных ответных действий российской стороны, то мы полагаем, что победителей в игре на разрушение международных отношений не бывает», — сообщил Максим Иванов агентству РИА Новости. Поэтому российский дипломат считает нерациональным вводить «зеркальные» санкции. По словам замглавы МИД, из-за ограничений будут страдать люди, у которых есть родственники, проживающие за рубежом. Также Иванов отметил, что получение дипломатических виз после санкций Запада усложнилось. Ранее URA.RU сообщило, что расширен список лиц, которым запрещен въезд в РФ. Такое решение Министерство иностранных дел приняло в ответ на санкции, введенные Западом после принятия Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.