Россия ответила на новые санкции Запада

Данные меры приняты в ответ на новые санкции против РФ
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Расширен список лиц, которым запрещен въезд в РФ. Такое решение Министерство иностранных дел приняло в ответ на санкции, введенные Западом после принятия Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.
«В ответ на недружественные действия российской стороной расширен список представителей стран-членов Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию нашего государства», — говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в telegram-канале ведомства. Односторонние действия ЕС назвали в министерстве нелегитимными. МИД РФ также пообещал быстрый ответ в случае новых санкций.
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