Россия ответила на новые санкции Запада

МИД РФ расширил санкции против стран ЕС
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Данные меры приняты в ответ на новые санкции против РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Расширен список лиц, которым запрещен въезд в РФ. Такое решение Министерство иностранных дел приняло в ответ на санкции, введенные Западом после принятия Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

«В ответ на недружественные действия российской стороной расширен список представителей стран-членов Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию нашего государства», — говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в telegram-канале ведомства. Односторонние действия ЕС назвали в министерстве нелегитимными. МИД РФ также пообещал быстрый ответ в случае новых санкций.

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Расширен список лиц, которым запрещен въезд в РФ. Такое решение Министерство иностранных дел приняло в ответ на санкции, введенные Западом после принятия Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. «В ответ на недружественные действия российской стороной расширен список представителей стран-членов Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию нашего государства», — говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в telegram-канале ведомства. Односторонние действия ЕС назвали в министерстве нелегитимными. МИД РФ также пообещал быстрый ответ в случае новых санкций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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