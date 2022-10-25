Россия ответила на новые санкции Запада МИД РФ расширил санкции против стран ЕС 25 октября 2022 в 21:15 Размер текста - 17 + Данные меры приняты в ответ на новые санкции против РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Расширен список лиц, которым запрещен въезд в РФ. Такое решение Министерство иностранных дел приняло в ответ на санкции, введенные Западом после принятия Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. «В ответ на недружественные действия российской стороной расширен список представителей стран-членов Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию нашего государства», — говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в telegram-канале ведомства. Односторонние действия ЕС назвали в министерстве нелегитимными. МИД РФ также пообещал быстрый ответ в случае новых санкций. Расширен список лиц, которым запрещен въезд в РФ. Такое решение Министерство иностранных дел приняло в ответ на санкции, введенные Западом после принятия Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. «В ответ на недружественные действия российской стороной расширен список представителей стран-членов Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию нашего государства», — говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в telegram-канале ведомства. Односторонние действия ЕС назвали в министерстве нелегитимными. МИД РФ также пообещал быстрый ответ в случае новых санкций. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям