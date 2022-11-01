Британия готовит «военную игру» из-за энергокризиса

Великобритания разработала чрезвычайный план по борьбе с энергокризисом

02 ноября 2022 в 09:05 Размер текста - 17 +

Отключение электроэнергии в среднем будет длиться два часа в день Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Министры Великобритании планируют «военную игру», чтобы справиться с недельными отключениями электроэнергии. Власти страны разработали секретный план, позволяющий пережить поставки продовольствия и воды, транспорта и связи. Об этом сообщили британская газета Daily Mail со ссылкой на чиновников. «Министры планируют „военную игру“ в чрезвычайных ситуациях. <…> Чиновники Уайтхолла проводят стресс-тестирование „Program Yarrow“ — секретный план по борьбе с отключениями электроэнергии, который включает в себя приоритетность обеспечения продовольствием, водой и жильем молодых и пожилых людей, а также тех, у кого есть обязанности по уходу», — сообщает Daily Mail. Государственный план был разработан еще прошлом году на экстренный случай. Он предусматривает, что ситуация с проблемами в электроснабжении будет хуже прогнозов местной электроэнергетической компании National Grid в прошлом месяце. Это связано с тем, что местное метеобюро предупреждает о более холодной зиме в этом году. Документы из плана рассказывают о равномерном отключении электроэнергии по всей стране. Первоначально отключение электричества будет происходить только один раз в день в течение трех часов в наихудшим случае, в наилучшем — 1 час. Частота отключений будет зависеть от серьезности кризиса. При этом будут работать только аналоговые радиостанции, среди которых BBC Radio 2 и 4. После конфликта вокруг подрыва «Северного Потока» власти Великобритании в экстренном порядке стали тестировать «Program Yarrow». По прогнозам она поможет преодолеть грядущую зиму, которая осложняется из-за полного отказа страны от российских энергоносителей в июне.

Министры Великобритании планируют «военную игру», чтобы справиться с недельными отключениями электроэнергии. Власти страны разработали секретный план, позволяющий пережить поставки продовольствия и воды, транспорта и связи. Об этом сообщили британская газета Daily Mail со ссылкой на чиновников. «Министры планируют „военную игру“ в чрезвычайных ситуациях. <…> Чиновники Уайтхолла проводят стресс-тестирование „Program Yarrow“ — секретный план по борьбе с отключениями электроэнергии, который включает в себя приоритетность обеспечения продовольствием, водой и жильем молодых и пожилых людей, а также тех, у кого есть обязанности по уходу», — сообщает Daily Mail. Государственный план был разработан еще прошлом году на экстренный случай. Он предусматривает, что ситуация с проблемами в электроснабжении будет хуже прогнозов местной электроэнергетической компании National Grid в прошлом месяце. Это связано с тем, что местное метеобюро предупреждает о более холодной зиме в этом году. Документы из плана рассказывают о равномерном отключении электроэнергии по всей стране. Первоначально отключение электричества будет происходить только один раз в день в течение трех часов в наихудшим случае, в наилучшем — 1 час. Частота отключений будет зависеть от серьезности кризиса. При этом будут работать только аналоговые радиостанции, среди которых BBC Radio 2 и 4. После конфликта вокруг подрыва «Северного Потока» власти Великобритании в экстренном порядке стали тестировать «Program Yarrow». По прогнозам она поможет преодолеть грядущую зиму, которая осложняется из-за полного отказа страны от российских энергоносителей в июне.