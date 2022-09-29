В Кремле признали повреждения «Северных потоков» терактом

29 сентября 2022 в 15:00 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков прокомментировали ситуацию с повреждением газопроводов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Утечку газа на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» можно назвать террористическим актом, однако пока точные причины не выяснены и виновные не найдены — только лишь с припиской «возможно». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Ответить на этот вопрос невозможно, потому что контактов и сотрудничества с органами безопасности США у нас нет. Вместе с тем, этот беспрецедентный характер события, возможный террористический акт на государственном уровне, возможно, требует сотрудничества. Это требует срочного разбирательства», — отметил он на конференц-колле. Оператор газопровода «Северный поток-2» сообщил о резком падении давления на одной из нитей 26 сентября. Произошло три утечки на «Северном потоке-1» и на «Северном потоке-2». Позже была найдена четвертая утечка, передает агентство Nation News. По данным специалистов, ЧП произошло из-за физических повреждений газопроводов, уточняет «Национальная служба новостей». Невозможность восстановить разрушения на газопроводах приведет к возрастанию экономических сложностей в Европе.

Утечку газа на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» можно назвать террористическим актом, однако пока точные причины не выяснены и виновные не найдены — только лишь с припиской «возможно». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Ответить на этот вопрос невозможно, потому что контактов и сотрудничества с органами безопасности США у нас нет. Вместе с тем, этот беспрецедентный характер события, возможный террористический акт на государственном уровне, возможно, требует сотрудничества. Это требует срочного разбирательства», — отметил он на конференц-колле. Оператор газопровода «Северный поток-2» сообщил о резком падении давления на одной из нитей 26 сентября. Произошло три утечки на «Северном потоке-1» и на «Северном потоке-2». Позже была найдена четвертая утечка, передает агентство Nation News. По данным специалистов, ЧП произошло из-за физических повреждений газопроводов, уточняет «Национальная служба новостей». Невозможность восстановить разрушения на газопроводах приведет к возрастанию экономических сложностей в Европе.