01 ноября 2022

Челябинский боец Кадырова вернулся на фронт после тяжелого ранения. Видео

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Курсы практической стрельбы. Стрелковый клуб
Александр Воложанин прошел подготовку и вновь отправился на фронт Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Лидер движения «Трезвые дворы» из Челябинска Александр «Якудза» Воложанин, служивший в спецназе Рамзана Кадырова на Украине и потерявший там глаз, возвращается на фронт после ранения. Как он сообщил в социальных сетях, вместе с ним на фронт отправляется целая группа опытных бойцов.

«Закончили подготовку в Российском университете спецназа (РУС) и улетели на фронт. Слава России. Воины светлых сил объединились против фашизма», — сообщил Воложанин в своем telegram-канале.

В университете группа добровольцев находилась буквально неделю. По словам Якудзы, 24—25 октября они собрались под руководством опытных инструкторов университета, получили необходимые инструкции.

Воложанин принял участие в спецоперации на Украине в качестве добровольца. В мае он прошел подготовку в РУС, и его зачислили в штурмовой отряд спецназа Кадырова. Спустя несколько недель, при попытке установить флаги России и Чеченской республики Якудза получил серьезное ранение. После месяцев восстановления он вновь заявил о готовности служить стране.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля. За время ее проведения на освобожденных территориях были проведены референдумы о присоединении к РФ. Сегодня российские войска защищают жителей этих территорий.

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Лидер движения «Трезвые дворы» из Челябинска Александр «Якудза» Воложанин, служивший в спецназе Рамзана Кадырова на Украине и потерявший там глаз, возвращается на фронт после ранения. Как он сообщил в социальных сетях, вместе с ним на фронт отправляется целая группа опытных бойцов. «Закончили подготовку в Российском университете спецназа (РУС) и улетели на фронт. Слава России. Воины светлых сил объединились против фашизма», — сообщил Воложанин в своем telegram-канале. В университете группа добровольцев находилась буквально неделю. По словам Якудзы, 24—25 октября они собрались под руководством опытных инструкторов университета, получили необходимые инструкции. Воложанин принял участие в спецоперации на Украине в качестве добровольца. В мае он прошел подготовку в РУС, и его зачислили в штурмовой отряд спецназа Кадырова. Спустя несколько недель, при попытке установить флаги России и Чеченской республики Якудза получил серьезное ранение. После месяцев восстановления он вновь заявил о готовности служить стране. Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля. За время ее проведения на освобожденных территориях были проведены референдумы о присоединении к РФ. Сегодня российские войска защищают жителей этих территорий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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