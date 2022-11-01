Александр Воложанин прошел подготовку и вновь отправился на фронт Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Лидер движения «Трезвые дворы» из Челябинска Александр «Якудза» Воложанин, служивший в спецназе Рамзана Кадырова на Украине и потерявший там глаз, возвращается на фронт после ранения. Как он сообщил в социальных сетях, вместе с ним на фронт отправляется целая группа опытных бойцов.

«Закончили подготовку в Российском университете спецназа (РУС) и улетели на фронт. Слава России. Воины светлых сил объединились против фашизма», — сообщил Воложанин в своем telegram-канале.

В университете группа добровольцев находилась буквально неделю. По словам Якудзы, 24—25 октября они собрались под руководством опытных инструкторов университета, получили необходимые инструкции.

Воложанин принял участие в спецоперации на Украине в качестве добровольца. В мае он прошел подготовку в РУС, и его зачислили в штурмовой отряд спецназа Кадырова. Спустя несколько недель, при попытке установить флаги России и Чеченской республики Якудза получил серьезное ранение. После месяцев восстановления он вновь заявил о готовности служить стране.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля. За время ее проведения на освобожденных территориях были проведены референдумы о присоединении к РФ. Сегодня российские войска защищают жителей этих территорий.