Александр Воложанин получил ранение в голову при обстреле из украинского танка Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Лидер челябинского движения «Трезвые дворы» Александр Воложанин получил тяжелое ранение в голову при обстреле из украинского танка. Как рассказал URA.RU Александр, позывной Якудза, это произошло при попытке установить флаг России и Чеченской Республики на самом высоком здании в Северодонецке при выполнении спецоперации РФ.

«Получил ранение от выстрела танка. Взрыв был в пяти метрах от меня, два осколка оказались в голове. Рядом стоял командир батальона Исмаил, позывной Охотник. Мы с ним собирались на передовой установить флаг России и Чеченской Республики на самом высоком доме Северодонецке, но были атакованы противником», — рассказал URA.RU Воложанин.

Воложанин в начале мая стал добровольцем чеченского штурмового отряда спецназа «Ахмат» Рамзана Кадырова. В последнем бою из-за выстрела танка противника он потерял правый глаз, оглох и получил серьезную контузию. Сейчас он проходит лечение в военном госпитале в Ростове-на-Дону. Для URA.RU челябинец записал видео, на котором показал извлеченный осколок.

«Вот этот осколок от танка, он очень тяжелый. Его вытащили врачи 31 мая. Он мощный, сейчас врачи начнут ругаться, что я им играю. Убираю его в коробочку, этот осколок из моей головы», — говорит в видео для URA.RU Воложанин.

По словам Воложанина, ему необходимо пройти долгую реабилитацию. Врачам предстоит вылечить левый глаз — он потерял зрение на 50% от контузии и восстановить барабанные перепонки. Несмотря на тяжелое ранение, челябинец заявил, что ни о чем не жалеет, поскольку это был его долг перед Родиной в борьбе с фашистами.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что Россия контролирует линию обороны в Северодонецке в ЛНР. Наша страна начала спецоперацию по денацификации Украины 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида нацистов.

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