Пермский зоопарк предлагает обитателей для частных вечеринок

Зоопарк приедет к вам, обещают организаторы Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермский зоопарк предлагает новую услугу. Теперь необязательно посещать зверинец самому — можно заказать некоторых из его обитателей к себе на вечеринку в честь дня рождения или корпоратив.

«Чтобы выехать на экскурсию в зоопарк нужно потратить большое количество времени на организацию выезда. Поэтому интересная поездка может превратиться в хлопоты. Для тех, кто хочет, но не может поехать в зоопарк — зоопарк приедет к вам!» — сообщается в группе зоосада в соцсети «ВКонтакте».

Крупных млекопитающих для вечеринок пока не предоставляют. Но есть возможность ближе познакомиться с миром насекомых. Программа «Зоопарк на ладошке» предполагает наблюдение за повадками улиток, палочника, различных видов жуков, возможность взять на руку мадагаскарского таракана. Все проходит под контролем зоолога, который расскажет о беспозвоночных. Также можно устроить на корпоративе тараканьи бега, участников которых также предоставит Пермский зоосад.