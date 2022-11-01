Прокуратура нашла нарушения в курганской больнице, где пациентов затопило водой

Прокурора Альменевского района нашла нарушения целостности потолочных перекрытий в здании Альменевской центральной районной больницы, где пациентов затопило дождевой водой. Главному врачу внесено представление об устранении нарушений, сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области.
«Прокуратура района выявила нарушение целостности потолочных перекрытий что привело к затоплению помещений ГБУ „Альменевская ЦРБ“. Бездействие должностных лиц ГБУ „Альменевская ЦРБ“ привело к нарушению неопределенного круга лиц на получение медицинских услуг в безопасных условиях. Прокурор района внес главному врачу ГБУ „Альменевская ЦРБ“ представление», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее URA.RU писало, что в Альменевской ЦРБ палату с пациентами затопило дождевой водой. Фото коммунального бедствия в больнице очевидец разместил в местном паблике в соцсети «ВКонтакте». Пожилые пациенты вынуждены были вытаскивать ведра и тазики с водой самостоятельно, сообщил автор поста. В больнице ответили, что перевели больных в другую палату. Решение о ремонте кровли ЦРБ будет принято в 2023 году, разработка проектно-сметной документации запланирована до конца января 2023 года, сообщили в администрации больницы.
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