В больнице Курганской области пациентов топит водой из-за протекающей крыши. Фото

26 октября 2022 в 18:45 Размер текста - 17 +

В палате Альменевской ЦРБ произошел потоп из-за дождя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Альменевской центральной районной больнице Курганской области протекает крыша в палате. Пациенты вынуждены вытаскивать ведра с водой самостоятельно. Фото коммунального бедствия в больнице опубликованы в местном паблике соцсети «ВКонтакте». «Хотелось бы поделиться печальным фото. В одной из палат в районной больнице Альменево Курганской области течет крыша. В палате находятся пожилые люди, которым приходится самим вытаскивать ведра и тазики, крыша словно решето», — говорится в посте группы «Подслушано в Альменево» во «ВКонтакте». В департаменте здравоохранения Курганской области ответили, что по данным Альменевской ЦРБ, в стационаре при сильных или длительных осадках в указанном помещении протекает крыша. В настоящее время пациенты из палаты с протечками переведены в другие палаты, в которых условия соответствуют размещению больных. В больнице отметили, что на 2023 год запланирована разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт крыши стационара. В этом году в районе проводят капремонт поликлиники на сумму 8,7 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области возмущены состоянием медицинского пункта. В деревне Карандашово Шумихинского района здание фельдшерско-акушерского пункта нуждается в капитальном ремонте. На стенах ФАПа трещины, из-за чего может выпасть оконная рама. В депздраве объяснили, что, учитывая состояние здания ФАПа, постоянный прием в нем не ведется, а пациенты ездят в город Шумиха, который находится всего в 5 км от деревни. Пациентов Альменевской ЦРБ (Курганская область) затопило дождевой водой фото: группа «Подслушано в Альменево», «ВКонтакте» Пожилым пациентам ЦРБ самостоятельно приходится выносить ведра и тазики с водой из палаты фото: группа «Подслушано в Альменево», «ВКонтакте» Пациенты пишут, что у здания Альменевской ЦРБ крыша как решето фото: группа «Подслушано в Альменево», «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Альменевской центральной районной больнице Курганской области протекает крыша в палате. Пациенты вынуждены вытаскивать ведра с водой самостоятельно. Фото коммунального бедствия в больнице опубликованы в местном паблике соцсети «ВКонтакте». «Хотелось бы поделиться печальным фото. В одной из палат в районной больнице Альменево Курганской области течет крыша. В палате находятся пожилые люди, которым приходится самим вытаскивать ведра и тазики, крыша словно решето», — говорится в посте группы «Подслушано в Альменево» во «ВКонтакте». В департаменте здравоохранения Курганской области ответили, что по данным Альменевской ЦРБ, в стационаре при сильных или длительных осадках в указанном помещении протекает крыша. В настоящее время пациенты из палаты с протечками переведены в другие палаты, в которых условия соответствуют размещению больных. В больнице отметили, что на 2023 год запланирована разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт крыши стационара. В этом году в районе проводят капремонт поликлиники на сумму 8,7 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области возмущены состоянием медицинского пункта. В деревне Карандашово Шумихинского района здание фельдшерско-акушерского пункта нуждается в капитальном ремонте. На стенах ФАПа трещины, из-за чего может выпасть оконная рама. В депздраве объяснили, что, учитывая состояние здания ФАПа, постоянный прием в нем не ведется, а пациенты ездят в город Шумиха, который находится всего в 5 км от деревни.