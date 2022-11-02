Юрист объяснил, почему Путин не подписал указ об окончании мобилизации

Юрист Чиков: основание для мобилизации остается актуальным, поэтому указ об окончании не подписан

02 ноября 2022 в 11:47 Размер текста - 17 +

Юрист объяснил, почему Путин не подписал указ о мобилизации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Указа президента РФ Владимира Путина о завершении частичной мобилизации не будет. Основная причина заключается в том, что ее окончание не предусмотрено в законе. Об этом рассказал член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, юрист Павел Чиков. «Закон о мобилизации дает полномочие президенту издать указ об объявлении мобилизации. Условие ее начала — агрессия или угроза агрессии, направленных против РФ. В отличие от военного положения, введение и отмена которого указами президента прямо прописаны в законе, окончание мобилизации ничем не предусмотрено», — пояснил юрист в своем telegram-канале. Также он отметил, что агрессия против РФ продолжается. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении частичной мобилизации в стране. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил о том, что новой частичной мобилизации в России не будет. Частичная мобилизация в РФ была объявлена 21 сентября. Всего планировалось набрать 300 тысяч человек.

Указа президента РФ Владимира Путина о завершении частичной мобилизации не будет. Основная причина заключается в том, что ее окончание не предусмотрено в законе. Об этом рассказал член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, юрист Павел Чиков. «Закон о мобилизации дает полномочие президенту издать указ об объявлении мобилизации. Условие ее начала — агрессия или угроза агрессии, направленных против РФ. В отличие от военного положения, введение и отмена которого указами президента прямо прописаны в законе, окончание мобилизации ничем не предусмотрено», — пояснил юрист в своем telegram-канале. Также он отметил, что агрессия против РФ продолжается. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении частичной мобилизации в стране. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил о том, что новой частичной мобилизации в России не будет. Частичная мобилизация в РФ была объявлена 21 сентября. Всего планировалось набрать 300 тысяч человек.