Из-за санкций жителю ЯНАО должны платить почти миллион в месяц

Житель ЯНАО добился выплаты почти миллиона в месяц за непоставленную машину

02 ноября 2022 в 13:32 Размер текста - 17 +

Ямальский бизнесмен и автосалон из Югры долгое время спорят в судах из-за люксовых иномарок Фото: Анна Майорова © URA.RU Ямалец добился от югорского автосалона выплаты ежемесячной неустойки в размере почти миллион рублей за непоставленную машину. Привезти иномарку не удалось из-за санкций, говорится в материалах Арбитражного суда ХМАО. «Предприниматель (житель ЯНАО фигурирует в документах как ИП — прим. ред.) вправе требовать от Общества уплаты неустойки в размере 10 тыс. руб. за каждый день просрочки обязательств», — сказано в решении суда. Всего по этому делу было несколько разбирательств. И суммарно, с учетом судебных штрафов, покупателю должны выплачивать около 900 тыс. руб. в месяц, рассказали URA.RU в компании «Автоуниверсал». Александр Фоминичев купил в 2018 году в автосалоне Audi. Из-за неисправности решил ее вернуть, а взамен получить Lexus. Иномарку заказали за рубежом еще до СВО на Украине, но из-за санкций приехать она не успела. Аналогичный Lexus доставили из Казахстана. Но Фоминичев отказался его забирать. Ямальца смутили два момента. Во-первых, когда автомобиль ввозится по параллельному импорту, он меняет несколько владельцев. Фактически машина новая, но по документам Фоминичев — не первый покупатель. Во-вторых, казахстанский вариант Lexus незначительно отличается от российского. Автосалон доставил ямальцу еще один Lexus. Однако и его покупатель не стал забирать. При этом он до сих не оформил по правилам возврат Audi, говорят в «Автоуниверсале». В автосалоне считают поведение ямальца потребительским экстремизмом: привезти новую машину напрямую в Россию нереально, а до этого момента покупателю должны ежемесячно перечислять деньги. Часть средств уже выплачена. «В соглашении прописано, что отдельные позиции комплектации могут быть изменены по независящим от нас обстоятельствам. Мы сделали все, что могли», — добавила представитель автосалона Ольга Старикова. Сам Фоминичев отметил, что готов обсуждать условия разрешения спора, но прежде хочет получить неустойку. Автосалон оспаривает решение югорского суда. Дело будет рассматривать 8 арбитражный апелляционный суд в Омске. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ямалец добился от югорского автосалона выплаты ежемесячной неустойки в размере почти миллион рублей за непоставленную машину. Привезти иномарку не удалось из-за санкций, говорится в материалах Арбитражного суда ХМАО. «Предприниматель (житель ЯНАО фигурирует в документах как ИП — прим. ред.) вправе требовать от Общества уплаты неустойки в размере 10 тыс. руб. за каждый день просрочки обязательств», — сказано в решении суда. Всего по этому делу было несколько разбирательств. И суммарно, с учетом судебных штрафов, покупателю должны выплачивать около 900 тыс. руб. в месяц, рассказали URA.RU в компании «Автоуниверсал». Александр Фоминичев купил в 2018 году в автосалоне Audi. Из-за неисправности решил ее вернуть, а взамен получить Lexus. Иномарку заказали за рубежом еще до СВО на Украине, но из-за санкций приехать она не успела. Аналогичный Lexus доставили из Казахстана. Но Фоминичев отказался его забирать. Ямальца смутили два момента. Во-первых, когда автомобиль ввозится по параллельному импорту, он меняет несколько владельцев. Фактически машина новая, но по документам Фоминичев — не первый покупатель. Во-вторых, казахстанский вариант Lexus незначительно отличается от российского. Автосалон доставил ямальцу еще один Lexus. Однако и его покупатель не стал забирать. При этом он до сих не оформил по правилам возврат Audi, говорят в «Автоуниверсале». В автосалоне считают поведение ямальца потребительским экстремизмом: привезти новую машину напрямую в Россию нереально, а до этого момента покупателю должны ежемесячно перечислять деньги. Часть средств уже выплачена. «В соглашении прописано, что отдельные позиции комплектации могут быть изменены по независящим от нас обстоятельствам. Мы сделали все, что могли», — добавила представитель автосалона Ольга Старикова. Сам Фоминичев отметил, что готов обсуждать условия разрешения спора, но прежде хочет получить неустойку. Автосалон оспаривает решение югорского суда. Дело будет рассматривать 8 арбитражный апелляционный суд в Омске.