01 ноября 2022

В Пермском крае поставили спектакль о заводе

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Героями нового спектакля стали основатели Азотно-тукового завода в Березниках Фото:

В Березниках Пермского края местный театр поставил спектакль, посвященный заводу. Азотно-туковый комбинат был построен в 30-годах прошлого века, а теперь это филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» — одно из крупнейших предприятий химической промышленности России и СНГ. Спектакль «Время первых», как утверждают в театре «Ровесник», создан на основе исторических событий.

«„Время первых“ — спектакль-хроника по мотивам исторических событий. Спектакль про становление одного из крупнейших заводов нашего города. Про нелегкую жизнь молодежи в 30-е годы. Про сложности и трудности, которые преодолевали рабочие, на пути к светлому будущему!» — говорится в анонсе. Показ состоится 3 ноября.

На «Азоте» отмечают, что при создании спектакля авторы использовали уникальные исторические материалы музея предприятия. Азотно-туковый завод был построен в 1929—1932 годах. Во время Великой Отечественной войны здесь производили различные материалы, которое использовались при изготовлении боеприпасов, порохов и бронетехники.

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В Березниках Пермского края местный театр поставил спектакль, посвященный заводу. Азотно-туковый комбинат был построен в 30-годах прошлого века, а теперь это филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» — одно из крупнейших предприятий химической промышленности России и СНГ. Спектакль «Время первых», как утверждают в театре «Ровесник», создан на основе исторических событий. «„Время первых“ — спектакль-хроника по мотивам исторических событий. Спектакль про становление одного из крупнейших заводов нашего города. Про нелегкую жизнь молодежи в 30-е годы. Про сложности и трудности, которые преодолевали рабочие, на пути к светлому будущему!» — говорится в анонсе. Показ состоится 3 ноября. На «Азоте» отмечают, что при создании спектакля авторы использовали уникальные исторические материалы музея предприятия. Азотно-туковый завод был построен в 1929—1932 годах. Во время Великой Отечественной войны здесь производили различные материалы, которое использовались при изготовлении боеприпасов, порохов и бронетехники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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