В Пермском крае поставили спектакль о заводе

Героями нового спектакля стали основатели Азотно-тукового завода в Березниках Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Березниках Пермского края местный театр поставил спектакль, посвященный заводу. Азотно-туковый комбинат был построен в 30-годах прошлого века, а теперь это филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» — одно из крупнейших предприятий химической промышленности России и СНГ. Спектакль «Время первых», как утверждают в театре «Ровесник», создан на основе исторических событий.

«„Время первых“ — спектакль-хроника по мотивам исторических событий. Спектакль про становление одного из крупнейших заводов нашего города. Про нелегкую жизнь молодежи в 30-е годы. Про сложности и трудности, которые преодолевали рабочие, на пути к светлому будущему!» — говорится в анонсе. Показ состоится 3 ноября.

На «Азоте» отмечают, что при создании спектакля авторы использовали уникальные исторические материалы музея предприятия. Азотно-туковый завод был построен в 1929—1932 годах. Во время Великой Отечественной войны здесь производили различные материалы, которое использовались при изготовлении боеприпасов, порохов и бронетехники.