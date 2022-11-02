МИД РФ выдвинул ультиматум Западу по зерновой сделке

Пока страны Запада не дадут гарантии того, что Украина будет сдерживать себя в плане радикальных действий экстремистского характера, Россия будет держать паузу в зерновой сделке. Об этом рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова.
«У нас изменились обстоятельства, и пока не будут выправлены гарантами сделки, которые вернут киевский режим в лоно сдерживания себя на экстремистском направлении, до тех пор будет пауза», — пояснила Захарова. Ее слова приводит радио Sputnik. Она подчеркнула, что российская инфраструктура была подвергнута нападению со стороны Украины. Был совершен теракт. И именно в этом заключается суть вопроса.
Ранее Захарова призвала Организацию Объединенных Наций (ООН) выступить гарантом зерновой сделки. Это связано с тем, что именно ООН изначально подписалась под зерновой сделкой и обещала стать посредником. Россия вышла из зерновой сделки 29 октября, после теракта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Черноморский флот.
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Пока страны Запада не дадут гарантии того, что Украина будет сдерживать себя в плане радикальных действий экстремистского характера, Россия будет держать паузу в зерновой сделке. Об этом рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова. «У нас изменились обстоятельства, и пока не будут выправлены гарантами сделки, которые вернут киевский режим в лоно сдерживания себя на экстремистском направлении, до тех пор будет пауза», — пояснила Захарова. Ее слова приводит радио Sputnik. Она подчеркнула, что российская инфраструктура была подвергнута нападению со стороны Украины. Был совершен теракт. И именно в этом заключается суть вопроса. Ранее Захарова призвала Организацию Объединенных Наций (ООН) выступить гарантом зерновой сделки. Это связано с тем, что именно ООН изначально подписалась под зерновой сделкой и обещала стать посредником. Россия вышла из зерновой сделки 29 октября, после теракта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Черноморский флот.