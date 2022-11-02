МИД РФ выдвинул ультиматум Западу по зерновой сделке

Захарова: Россия не будет участвовать в зерновой сделке, пока Запад не даст гарантии по Украине

02 ноября 2022 в 13:58 Размер текста - 17 +

По словам Марии Захаровой, ООН должен дать гарантии, что Украина воздержится от экстремистских действий в отношении РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Пока страны Запада не дадут гарантии того, что Украина будет сдерживать себя в плане радикальных действий экстремистского характера, Россия будет держать паузу в зерновой сделке. Об этом рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова. «У нас изменились обстоятельства, и пока не будут выправлены гарантами сделки, которые вернут киевский режим в лоно сдерживания себя на экстремистском направлении, до тех пор будет пауза», — пояснила Захарова. Ее слова приводит радио Sputnik. Она подчеркнула, что российская инфраструктура была подвергнута нападению со стороны Украины. Был совершен теракт. И именно в этом заключается суть вопроса. Новость по теме Что такое зерновая сделка России и Украины Ранее Захарова призвала Организацию Объединенных Наций (ООН) выступить гарантом зерновой сделки. Это связано с тем, что именно ООН изначально подписалась под зерновой сделкой и обещала стать посредником. Россия вышла из зерновой сделки 29 октября, после теракта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Черноморский флот.

Пока страны Запада не дадут гарантии того, что Украина будет сдерживать себя в плане радикальных действий экстремистского характера, Россия будет держать паузу в зерновой сделке. Об этом рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова. «У нас изменились обстоятельства, и пока не будут выправлены гарантами сделки, которые вернут киевский режим в лоно сдерживания себя на экстремистском направлении, до тех пор будет пауза», — пояснила Захарова. Ее слова приводит радио Sputnik. Она подчеркнула, что российская инфраструктура была подвергнута нападению со стороны Украины. Был совершен теракт. И именно в этом заключается суть вопроса. Ранее Захарова призвала Организацию Объединенных Наций (ООН) выступить гарантом зерновой сделки. Это связано с тем, что именно ООН изначально подписалась под зерновой сделкой и обещала стать посредником. Россия вышла из зерновой сделки 29 октября, после теракта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Черноморский флот.