01 ноября 2022

Захарова призвала ООН выступить гарантом зерновой сделки

© Служба новостей «URA.RU»
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Битва ораторов: Мария Захарова и Тина Канделаки в Teatro Veneziano. Екатеринбург, захарова мария
Захарова призвала ООН проявить себя в качестве гаранта зерновой сделки Фото:
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Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова призвала ООН выступить гарантом зерновой сделки. Об этом она заявила в эфире радио «Комсомольская правда».

«Когда спрашивают: какие гарантии вы хотите [по зерновой сделке]? А от кого вы хотите гарантий? Да от тех, кто подписался под этой сделкой. И в первую очередь — от ООН, которая выполняла функции посредника и гаранта и предлагала сама эти схемы», — сказала Захарова.

По ее мнению, ООН является «выгодополучателем» от зерновой сделки. Большая часть экспортируемого зерна поставляется в западные страны, уточнила представитель МИД.

Россия вышла из зерновой сделки 29 октября, поводом послужил теракт на Черноморском флоте. Также Москва выражала недовольство из-за того, что Запад забирает себе зерно, которое предназначалось для беднейших стран, заявляло «Федеральное агентство новостей». Ранее Bloomberg писал, что Турция совместно с ООН продолжили работу. Там утверждают, что суда с зерном до сих пор покидают Украину. Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил данную информацию.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова призвала ООН выступить гарантом зерновой сделки. Об этом она заявила в эфире радио «Комсомольская правда». «Когда спрашивают: какие гарантии вы хотите [по зерновой сделке]? А от кого вы хотите гарантий? Да от тех, кто подписался под этой сделкой. И в первую очередь — от ООН, которая выполняла функции посредника и гаранта и предлагала сама эти схемы», — сказала Захарова. По ее мнению, ООН является «выгодополучателем» от зерновой сделки. Большая часть экспортируемого зерна поставляется в западные страны, уточнила представитель МИД. Россия вышла из зерновой сделки 29 октября, поводом послужил теракт на Черноморском флоте. Также Москва выражала недовольство из-за того, что Запад забирает себе зерно, которое предназначалось для беднейших стран, заявляло «Федеральное агентство новостей». Ранее Bloomberg писал, что Турция совместно с ООН продолжили работу. Там утверждают, что суда с зерном до сих пор покидают Украину. Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил данную информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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