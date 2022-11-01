Захарова призвала ООН выступить гарантом зерновой сделки

01 ноября 2022 в 23:47 Размер текста - 17 +

Захарова призвала ООН проявить себя в качестве гаранта зерновой сделки Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова призвала ООН выступить гарантом зерновой сделки. Об этом она заявила в эфире радио «Комсомольская правда». «Когда спрашивают: какие гарантии вы хотите [по зерновой сделке]? А от кого вы хотите гарантий? Да от тех, кто подписался под этой сделкой. И в первую очередь — от ООН, которая выполняла функции посредника и гаранта и предлагала сама эти схемы», — сказала Захарова. По ее мнению, ООН является «выгодополучателем» от зерновой сделки. Большая часть экспортируемого зерна поставляется в западные страны, уточнила представитель МИД. Россия вышла из зерновой сделки 29 октября, поводом послужил теракт на Черноморском флоте. Также Москва выражала недовольство из-за того, что Запад забирает себе зерно, которое предназначалось для беднейших стран, заявляло «Федеральное агентство новостей». Ранее Bloomberg писал, что Турция совместно с ООН продолжили работу. Там утверждают, что суда с зерном до сих пор покидают Украину. Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил данную информацию.

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова призвала ООН выступить гарантом зерновой сделки. Об этом она заявила в эфире радио «Комсомольская правда». «Когда спрашивают: какие гарантии вы хотите [по зерновой сделке]? А от кого вы хотите гарантий? Да от тех, кто подписался под этой сделкой. И в первую очередь — от ООН, которая выполняла функции посредника и гаранта и предлагала сама эти схемы», — сказала Захарова. По ее мнению, ООН является «выгодополучателем» от зерновой сделки. Большая часть экспортируемого зерна поставляется в западные страны, уточнила представитель МИД. Россия вышла из зерновой сделки 29 октября, поводом послужил теракт на Черноморском флоте. Также Москва выражала недовольство из-за того, что Запад забирает себе зерно, которое предназначалось для беднейших стран, заявляло «Федеральное агентство новостей». Ранее Bloomberg писал, что Турция совместно с ООН продолжили работу. Там утверждают, что суда с зерном до сих пор покидают Украину. Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил данную информацию.