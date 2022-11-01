Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова призвала ООН выступить гарантом зерновой сделки. Об этом она заявила в эфире радио «Комсомольская правда».
«Когда спрашивают: какие гарантии вы хотите [по зерновой сделке]? А от кого вы хотите гарантий? Да от тех, кто подписался под этой сделкой. И в первую очередь — от ООН, которая выполняла функции посредника и гаранта и предлагала сама эти схемы», — сказала Захарова.
По ее мнению, ООН является «выгодополучателем» от зерновой сделки. Большая часть экспортируемого зерна поставляется в западные страны, уточнила представитель МИД.
Россия вышла из зерновой сделки 29 октября, поводом послужил теракт на Черноморском флоте. Также Москва выражала недовольство из-за того, что Запад забирает себе зерно, которое предназначалось для беднейших стран, заявляло «Федеральное агентство новостей». Ранее Bloomberg писал, что Турция совместно с ООН продолжили работу. Там утверждают, что суда с зерном до сих пор покидают Украину. Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил данную информацию.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова призвала ООН выступить гарантом зерновой сделки. Об этом она заявила в эфире радио «Комсомольская правда». «Когда спрашивают: какие гарантии вы хотите [по зерновой сделке]? А от кого вы хотите гарантий? Да от тех, кто подписался под этой сделкой. И в первую очередь — от ООН, которая выполняла функции посредника и гаранта и предлагала сама эти схемы», — сказала Захарова. По ее мнению, ООН является «выгодополучателем» от зерновой сделки. Большая часть экспортируемого зерна поставляется в западные страны, уточнила представитель МИД. Россия вышла из зерновой сделки 29 октября, поводом послужил теракт на Черноморском флоте. Также Москва выражала недовольство из-за того, что Запад забирает себе зерно, которое предназначалось для беднейших стран, заявляло «Федеральное агентство новостей». Ранее Bloomberg писал, что Турция совместно с ООН продолжили работу. Там утверждают, что суда с зерном до сих пор покидают Украину. Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил данную информацию.