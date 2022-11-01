В свердловском главке полиции назначен новый замначальника

Замначальника ГУ МВД по Свердловской области назначен Сергей Ремезков

02 ноября 2022 в 14:12 Размер текста - 17 +

Перед Сергеем Ремезковым поставлены приоритетные задачи Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Начальник регионального ГУ МВД России Александр Мешков в ходе селекторного совещания представил личному составу своего нового заместителя. Им стал полковник Сергей Ремезков. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь силового ведомства Валерий Горелых. «Генерал Мешков поздравил своего нового заместителя, отметив его вклад в профилактику преступности и поддержание правопорядка на территории Среднего Урала. Кроме всего, перед новым заместителем были поставлены приоритетные задачи», — отметил полковник Горелых. Сергей Ремезков займется вопросами нехватки кадров в главке, а также, по данным инсайдера URA.RU, будет отвечать за командирование сотрудников в другие регионы РФ. Считалось, что этот пост займет бывший главный кадровик ГУ МВД Владимир Тиряев, курировавший вопросы личного состава. Однако, по данным инсайдеров, силовик уехал в Херсонскую область. Ранее агентство писало, что новым первым замглавы свердловского ГУ МВД, начальником полиции временно стал полковник Сергей Ремезков. Он занял пост после переезда своего начальника, генерал-майора Александра Постовалова в Магаданскую область. Замначальника ГУ МВД по Свердловской области назначен Сергей Ремезков Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Начальник регионального ГУ МВД России Александр Мешков в ходе селекторного совещания представил личному составу своего нового заместителя. Им стал полковник Сергей Ремезков. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь силового ведомства Валерий Горелых. «Генерал Мешков поздравил своего нового заместителя, отметив его вклад в профилактику преступности и поддержание правопорядка на территории Среднего Урала. Кроме всего, перед новым заместителем были поставлены приоритетные задачи», — отметил полковник Горелых. Сергей Ремезков займется вопросами нехватки кадров в главке, а также, по данным инсайдера URA.RU, будет отвечать за командирование сотрудников в другие регионы РФ. Считалось, что этот пост займет бывший главный кадровик ГУ МВД Владимир Тиряев, курировавший вопросы личного состава. Однако, по данным инсайдеров, силовик уехал в Херсонскую область. Ранее агентство писало, что новым первым замглавы свердловского ГУ МВД, начальником полиции временно стал полковник Сергей Ремезков. Он занял пост после переезда своего начальника, генерал-майора Александра Постовалова в Магаданскую область.