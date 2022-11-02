Шойгу назвал приоритетную задачу Минобороны

Приоритетом для Минобороны РФ является защита союзного государства
Приоритетная задача Минобороны России заключается в обеспечении военной безопасности союзного государства. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Минобороны России считает приоритетной задачей обеспечение военной безопасности союзного государства», — пояснил министр. Его слова приводит РИА «Новости». Шойгу имеет в виду под союзным государством республику Беларусь.
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