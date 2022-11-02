Шойгу назвал приоритетную задачу Минобороны

Минобороны РФ: приоритетная задача министерства — обеспечение военной безопасности союзного государства
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Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, шойгу сергей
Приоритетом для Минобороны РФ является защита союзного государства Фото:

Приоритетная задача Минобороны России заключается в обеспечении военной безопасности союзного государства. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Минобороны России считает приоритетной задачей обеспечение военной безопасности союзного государства», — пояснил министр. Его слова приводит РИА «Новости». Шойгу имеет в виду под союзным государством республику Беларусь.

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Приоритетная задача Минобороны России заключается в обеспечении военной безопасности союзного государства. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Минобороны России считает приоритетной задачей обеспечение военной безопасности союзного государства», — пояснил министр. Его слова приводит РИА «Новости». Шойгу имеет в виду под союзным государством республику Беларусь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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