08 сентября 2022

ГИБДД проводит массовую облаву на свердловских водителей

В Екатеринбурге Госавтоинспекция проводит массовые проверки водителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Одиннадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, полиция, гибдд, дпс, полицейский в маске
Рейды намечены на выходные Фото:

В Екатеринбурге Госавтоинспекция с 9 по 11 сентября проведет массовые проверки водителей. Как рассказали URA.RU в городском ОГИБДД, рейды будут направлены на поиск водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения.

«С 9 по 11 сентября сотрудники ГИБДД Екатеринбурга проводят массовые проверки водителей, направленные на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД. В том числе связанных с управлением транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, лишенными права управления либо не имеющими такого специального права», — предупредила полиция.

В ведомстве отметили, что за 8 месяцев текущего года в Екатеринбурге по вине нетрезвых водителей произошло 38 ДТП. В них погибли семь человек и 64 получили травмы различной степени тяжести.

Ранее URA.RU сообщало, что в районе 22-го километра Сибирского тракта иномарка не предоставила преимущество мотоциклисту, в итоге произошло столкновение. От полученных травм 24-летний водитель мотоцикла скончался на месте аварии.

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В Екатеринбурге Госавтоинспекция с 9 по 11 сентября проведет массовые проверки водителей. Как рассказали URA.RU в городском ОГИБДД, рейды будут направлены на поиск водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. «С 9 по 11 сентября сотрудники ГИБДД Екатеринбурга проводят массовые проверки водителей, направленные на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД. В том числе связанных с управлением транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, лишенными права управления либо не имеющими такого специального права», — предупредила полиция. В ведомстве отметили, что за 8 месяцев текущего года в Екатеринбурге по вине нетрезвых водителей произошло 38 ДТП. В них погибли семь человек и 64 получили травмы различной степени тяжести. Ранее URA.RU сообщало, что в районе 22-го километра Сибирского тракта иномарка не предоставила преимущество мотоциклисту, в итоге произошло столкновение. От полученных травм 24-летний водитель мотоцикла скончался на месте аварии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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