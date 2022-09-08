ГИБДД проводит массовую облаву на свердловских водителей

В Екатеринбурге Госавтоинспекция с 9 по 11 сентября проведет массовые проверки водителей. Как рассказали URA.RU в городском ОГИБДД, рейды будут направлены на поиск водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения.
«С 9 по 11 сентября сотрудники ГИБДД Екатеринбурга проводят массовые проверки водителей, направленные на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД. В том числе связанных с управлением транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, лишенными права управления либо не имеющими такого специального права», — предупредила полиция.
В ведомстве отметили, что за 8 месяцев текущего года в Екатеринбурге по вине нетрезвых водителей произошло 38 ДТП. В них погибли семь человек и 64 получили травмы различной степени тяжести.
Ранее URA.RU сообщало, что в районе 22-го километра Сибирского тракта иномарка не предоставила преимущество мотоциклисту, в итоге произошло столкновение. От полученных травм 24-летний водитель мотоцикла скончался на месте аварии.
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