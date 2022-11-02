Свердловские бизнесмены пожаловались Путину и главе ФСБ на произвол местных властей

Бизнесмены из Екатеринбурга написали открытое письмо на имя президента России Владимира Путина Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бизнесмены из Екатеринбурга написали открытое письмо на имя президента РФ Владимира Путина и главы ФСБ Александра Бортникова. В своем письме предприниматели нестационарной торговли пожаловались на произвол со стороны местных властей. Представители бизнеса считают, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр столицы Урала Алексей Орлов выживают неугодных предпринимателей из бизнеса. Соответствующее письмо есть в распоряжении URA.RU.

«Власти Свердловской области начали кампанию по уничтожению нестационарной торговли в городе Екатеринбурге. С тех пор предприниматели, не теряя надежды выжить, продолжают бороться за свои права во всех инстанциях. С этой целью глава Екатеринбурга Алексей Орлов, при попустительстве губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева произвольно расширил полномочия чиновников. Ни один нормативный правовой акт, регулирующий нестационарную торговлю в области, не прошел полноценной антикоррупционной экспертизы. И в результате не закон, а чиновник решает, можно ли тому или иному торговому павильону занимать место на городских улицах или нет», — сказано в документе.

По мнению бизнесменов, если чиновник считает, что предприниматель недостаточно с ним взаимодействует, то его объект без суда и лишних разбирательств могут распилить и вынести. «Мы просим федеральные власти обратить внимание на действия свердловских чиновников, организовать масштабную проверку, и привлечь к ответственности виновных лиц за антигосударственную и антинародную деятельность. Требуем обязать региональные власти разработать совместно с предпринимателями справедливые правила размещения нестационарных торговых объектов, то есть защитить наши законные права и интересы», — отметили бизнесмены в своем письме.

«Мы платим в бюджеты разных уровней налоги, каждый рубль которых является важным в условиях западных санкций и проходящей на Донбассе спецоперации как для государства, так и для региона! Стоит отметить, что содержание чиновников отчасти финансируется и за счет наших налогов — заработанных нами денег. А изначальное предназначение чиновников заключается в защите, в том числе и интересов малого бизнеса», — резюмировали представители бизнес сообщества.

Ранее URA.RU писало, что конфликт между владельцами киосков и горадминистрацией длится уже несколько лет. Мэрия Екатеринбурга регулярно говорит о необходимости навести порядок в сфере объектов нестационарной торговли (НТО), а недавно упростила вынос нелегальных киосков.