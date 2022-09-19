Власти Екатеринбурга запустили передел рынка, подконтрольного авторитетному бизнесу

Документ, который позволит мэрии навести порядок в уличной торговле, готовили несколько месяцев Фото: Анна Майорова © URA.RU

Гордума Екатеринбурга с подачи администрации приняла новое положение о борьбе с нелегальными НТО — нестационарными торговыми объектами, принадлежащими в основном различным полукриминальным структурам («Уралмаш», «Четырехсотые», «Визовские», «Центровые»). По замыслу чиновников, это поможет навести порядок, взять под контроль сферу уличной торговли, о чем постоянно говорит мэр Алексей Орлов.

Первая версия положения была готова еще в начале июля. Но была отклонена депутатами и бизнес-омбудсменом Еленой Артюх. В последние недели юристы гордумы дорабатывали документ совместно с городским комитетом по товарному рынку.

Добившись одобрения депутатов, чиновники получают возможность избавляться от киосков, размещенных незаконно, радикальным способом — разбирая конструкции на месте, во внесудебном порядке. Сейчас НТО можно лишь грузить в машины без нарушения целостности (этим часто пользуются нерадивые коммерсанты, которые, например, утяжеляют свои точки мешками с песком). Выигрывает и авторитетный бизнес, представленный в думе. Ведь считается, что фирма-подрядчик мэрии по выносу НТО связана с одним из депутатов, который является неофициальным бенефициаром нескольких предприятий мелкорозничной торговли.

Сейчас в городе 2152 законных киоска и сотни нелегальных. Годовой оборот рынка, по разным подсчетам, может достигать 30 миллиардов рублей. «За последние годы в принудительном порядке было вынесено 225 незаконно размещенных НТО. Собственники более 350 освободили занимаемые участки добровольно. <…> В оперативном порядке не все незаконные объекты возможно вынести имеющейся техникой без нарушения целостности конструкций», — объяснил в своем докладе важность поправок профильный вице-мэр Дмитрий Ноженко.

«Если сложить все наши процедуры, которые мы будем проводить в рамках демонтажа конкретного объекта, у предпринимателя (которому будет заранее приходить уведомление — прим. URA.RU) есть 15 дней, чтобы обжаловать наши действия или предоставить нам документ о том, что объект на территории находится законно», — резюмировал Ноженко.