01 ноября 2022

Украинка поблагодарила пермских следователей

© Служба новостей «URA.RU»
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Представление председателя Пермского краевого суда А.Суханкина, Пермь, денис головкин, ск по пермскому краю
Руководитель краевого СУ СКР Денис Головкин провел прием граждан Фото:

Жительница Харьковской области поблагодарила следователей из Пермского края за оказанную ей помощь. Женщина приехала в Чернушку (Пермский край) в июле с маленьким ребенком и матерью. Подробности опубликованы в официальном telegram-канале СУ СКР по Пермскому краю

«Очень благодарны за оказанную помощь следственным управлением. Ребенка помогли устроить в детский сад, а я устроилась на работу», — поблагодарила женщина следователей во время приема граждан, организованного следственным управлением региона.

Руководитель краевого СУ СКР отметил, что с каждым человеком обсуждаются все вопросы, в том числе бытовые. «Семье из Харьковской области мы и работники местной администрации помогли в решении ряда вопросов, связанных с обустройством на новом месте жительства», — пояснил руководитель следственного управления Денис Головкин.

Россия проводит с 24 февраля спецоперацию на территории Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса.

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Жительница Харьковской области поблагодарила следователей из Пермского края за оказанную ей помощь. Женщина приехала в Чернушку (Пермский край) в июле с маленьким ребенком и матерью. Подробности опубликованы в официальном telegram-канале СУ СКР по Пермскому краю «Очень благодарны за оказанную помощь следственным управлением. Ребенка помогли устроить в детский сад, а я устроилась на работу», — поблагодарила женщина следователей во время приема граждан, организованного следственным управлением региона. Руководитель краевого СУ СКР отметил, что с каждым человеком обсуждаются все вопросы, в том числе бытовые. «Семье из Харьковской области мы и работники местной администрации помогли в решении ряда вопросов, связанных с обустройством на новом месте жительства», — пояснил руководитель следственного управления Денис Головкин. Россия проводит с 24 февраля спецоперацию на территории Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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