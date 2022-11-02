Сенатор Клишас поспорил с Медведевым о возвращении смертной казни

Клишас заявил, что смертную казнь в РФ сейчас невозможно вернуть
Вернуть смертную казнь в России при действующей Конституции невозможно. Так сенатор Андрей Клишас ответил на предложение зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева «преодолеть мораторий на смертную казнь».
«Возврат к смертной казни в России при действующей Конституции невозможен. Такую позицию публично отстаивает председатель Конституционного суда РФ Валерий Дмитриевич Зорькин», — написал Клишас в своем telegram-канале.
Ранее Медведев заявил, что в рамках действующей Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолен. Но для этого необходимо изменить правовые позиции Конституционного суда.
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