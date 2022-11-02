Медведев призвал вернуть смертную казнь

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Политсовет партии
По мнению Медведева, мораторий на смертную казнь можно преодолеть в случае необходимости Фото:

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал использовать смертную казнь в России в качестве меры наказания. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«В современной России действует мораторий на смертную казнь. Весьма гуманно», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что «и в рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России». «Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества», — заключил зампредседателя Совбеза РФ.

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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал использовать смертную казнь в России в качестве меры наказания. Об этом он написал в своем telegram-канале. «В современной России действует мораторий на смертную казнь. Весьма гуманно», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что «и в рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России». «Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества», — заключил зампредседателя Совбеза РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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