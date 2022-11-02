Медведев призвал вернуть смертную казнь

По мнению Медведева, мораторий на смертную казнь можно преодолеть в случае необходимости
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал использовать смертную казнь в России в качестве меры наказания. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«В современной России действует мораторий на смертную казнь. Весьма гуманно», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что «и в рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России». «Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества», — заключил зампредседателя Совбеза РФ.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews