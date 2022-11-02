02 ноября 2022

В Челябинской области задержанный ФСБ неонацист потерял 500 тысяч рублей

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Суд по делу Евгения Тефтелева о взятках. Челябинск, фсб, военные, пистолет, оружие, фсо, камуфляж, конвой, охрана, солдат
Магнитогорец призывал к насилию и терактам в мессенджере Telegram Фото:

Житель Магнитогорска (Челябинская область) по решению суда оштрафован на 500 тысяч рублей за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и неонацистские взгляды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

«Пресечена незаконная деятельность террористического характера. Вступил в силу приговор Центрального окружного военного суда (Екатеринбург) в отношении жителя Магнитогорска, осужденного по ч. 2 ст. 205.2 УК России („Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности“)», — заявили в пресс-службе ведомства.

Магнитогорец был установлен и задержан сотрудниками УФСБ в сентябре 2021 года. Ему инкриминировали призывы к осуществлению террористических актов, размещенные в открытой группе мессенджера Telegram.

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Житель Магнитогорска (Челябинская область) по решению суда оштрафован на 500 тысяч рублей за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и неонацистские взгляды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону. «Пресечена незаконная деятельность террористического характера. Вступил в силу приговор Центрального окружного военного суда (Екатеринбург) в отношении жителя Магнитогорска, осужденного по ч. 2 ст. 205.2 УК России („Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности“)», — заявили в пресс-службе ведомства. Магнитогорец был установлен и задержан сотрудниками УФСБ в сентябре 2021 года. Ему инкриминировали призывы к осуществлению террористических актов, размещенные в открытой группе мессенджера Telegram.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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