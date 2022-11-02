В Челябинской области задержанный ФСБ неонацист потерял 500 тысяч рублей

Магнитогорец призывал к насилию и терактам в мессенджере Telegram Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Магнитогорска (Челябинская область) по решению суда оштрафован на 500 тысяч рублей за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и неонацистские взгляды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

«Пресечена незаконная деятельность террористического характера. Вступил в силу приговор Центрального окружного военного суда (Екатеринбург) в отношении жителя Магнитогорска, осужденного по ч. 2 ст. 205.2 УК России („Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности“)», — заявили в пресс-службе ведомства.

Магнитогорец был установлен и задержан сотрудниками УФСБ в сентябре 2021 года. Ему инкриминировали призывы к осуществлению террористических актов, размещенные в открытой группе мессенджера Telegram.