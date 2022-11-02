Дополнительный админресурс — чтобы надавить на Орлова — Владимир Теряев пока не привлекал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник ГУ МЧС по Свердловской области генерал-лейтенант Владимир Теряев обратился к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову безвозмездно предоставить ведомству три земельных участка возле элитного поселка «Галактика» — под строительство жилых высоток для сотрудников. Как сообщил источник URA.RU, в горадминистрации сделку пока не согласовали.

Речь идет о территории у Объездной дороги, за ТЦ «Мега». Сейчас там леса, в генплане два из трех участков обозначены как «зона лесов», третий — «общественно-деловая зона». «В целях реализации государственных гарантий в области жилищного обеспечения сотрудников, проходящих службу в федеральной противопожарной службе МЧС России <…> и в связи с планированием осуществления строительства жилых помещений, главное управление МЧС России по Свердловской области просит вас рассмотреть вопрос о предоставлении земельных участков кадастрового квартала 66:41:0000000:190763:9(1) и 66:41:0000000:190763:9(2) по договору безвозмездного пользования», — сказано в обращении Теряева к Орлову от 9 сентября. Оно есть в распоряжении агентства.

«Дополнительно прошу вас рассмотреть вопрос о внесении изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) <…> в отношении данных земельных участков с установлением зоны Ж-5 (многоэтажная жилая застройка — прим. URA.RU)», — добавил Теряев.

Комиссия по ПЗЗ, куда входят чиновники мэрии, депутаты гордумы и девелоперы, рассматривала запрос генерала в конце сентября. «Принято решение отказать (и в предоставлении земли, и в изменении правил застройки) — из-за несоответствия [просьбы] генплану», — поделился один из участников совещания. В пресс-службу ГУ МЧС направлен запрос на комментарий. Ответ на него будет опубликован, как только поступит.

Территория, о которой идет речь, выделена красным Фото: материалы комиссии по ПЗЗ