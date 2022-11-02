Депутат Госдумы Кашин призвал к регулированию цен на хлеб и мясо в РФ

02 ноября 2022 в 20:06 Размер текста - 17 +

Пенсионеры смогут позволить себе необходимые продукты, если регулировать цены, сказал Владимир Кашин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России необходимо регулировать цены на продукты первой необходимости: мясо, молоко, рыбу, хлебобулочные изделия, масло, сахар. Таким предложением в беседе с URA.RU поделился председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин. «Нужно принять наш закон по регулированию цен на товары первой необходимости: мясо, молоко, рыбу, хлебобулочные изделия, масло, сахар. Он принесет много пользы. Я убежден, что при регулировке цена будет значительно ниже в сравнении с сегодняшним уровнем на эти продукты питания. Она бы устроила даже наших пенсионеров, получающих 15 тысяч рублей в месяц. В этом ключе надо работать. Надо повышать доходы, пенсии, бороться за здоровье, жизни наших людей», — сказал Владимир Кашин. Также он обратил внимание на высокий урожай зерна в России, часть из которого можно было бы направить на социальные нужды. «Для государственных интервенций по закупке и продаже зерна на первом этапе требуется три миллиона тонн. Думаю, что нужно иметь до 10 млн тонн продовольственного зерна и порядка пяти млн тонн кормового. Это позволит поддержать наших животноводов и наше незащищенное население», — добавил депутат. Исследовательский холдинг «Ромир» сообщил, что средняя стоимость базовой продовольственной корзины россиянина составила 3 823 рубля. Согласно их данным, самой дорогой она оказалась в Санкт-Петербурге и Химках, превысив 4000 рублей.

В России необходимо регулировать цены на продукты первой необходимости: мясо, молоко, рыбу, хлебобулочные изделия, масло, сахар. Таким предложением в беседе с URA.RU поделился председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин. «Нужно принять наш закон по регулированию цен на товары первой необходимости: мясо, молоко, рыбу, хлебобулочные изделия, масло, сахар. Он принесет много пользы. Я убежден, что при регулировке цена будет значительно ниже в сравнении с сегодняшним уровнем на эти продукты питания. Она бы устроила даже наших пенсионеров, получающих 15 тысяч рублей в месяц. В этом ключе надо работать. Надо повышать доходы, пенсии, бороться за здоровье, жизни наших людей», — сказал Владимир Кашин. Также он обратил внимание на высокий урожай зерна в России, часть из которого можно было бы направить на социальные нужды. «Для государственных интервенций по закупке и продаже зерна на первом этапе требуется три миллиона тонн. Думаю, что нужно иметь до 10 млн тонн продовольственного зерна и порядка пяти млн тонн кормового. Это позволит поддержать наших животноводов и наше незащищенное население», — добавил депутат. Исследовательский холдинг «Ромир» сообщил, что средняя стоимость базовой продовольственной корзины россиянина составила 3 823 рубля. Согласно их данным, самой дорогой она оказалась в Санкт-Петербурге и Химках, превысив 4000 рублей.