Завод в Златоусте массово набирает рабочих даже без опыта

02 ноября 2022 в 19:40 Размер текста - 17 +

На часовой завод в Златоусте возьмут примут всех желающих работать Фото: Размик Закарян © URA.RU Златоустовский часовой завод (Челябинская область) заявил о наличии 102 вакансий. Как URA.RU рассказал гендиректор Виктор Фиронов, предприятие готово обучать, если человек придет без опыта. «Сейчас мы активней стали работать с центром занятости. Объемы заказов выросли. Нам нужны кадры: инструментальщики, механики и другие специалисты», — уточнил URA.RU Фиронов. Предприятие готово трудоустроить гальваников, контролеров качества, слесарей-ремонтников, наборщиков деталей часов и камней и по другим рабочим специальностям. Также требуются сотрудники в офис: экономисты, инженеры-программисты и конструкторы. Неподготовленным пообещали обучение с направлением в техникумы и вузы с частичной оплатой образовательных услуг. На часть специальностей распространяется отсрочка от мобилизации. В пресс-службе Главного управления по труду и занятости отметили на сайте, что завод провел в Златоусте ярмарку вакансий. Предприятие производит не только часы, но и другую продукцию, в том числе для российского оборонно-промышленного комплекса. Начальник отдела кадров Анна Вдовина заметила, что механические секундомеры златоустовских часовщиков поставляются даже в страны дальнего зарубежья.

Златоустовский часовой завод (Челябинская область) заявил о наличии 102 вакансий. Как URA.RU рассказал гендиректор Виктор Фиронов, предприятие готово обучать, если человек придет без опыта. «Сейчас мы активней стали работать с центром занятости. Объемы заказов выросли. Нам нужны кадры: инструментальщики, механики и другие специалисты», — уточнил URA.RU Фиронов. Предприятие готово трудоустроить гальваников, контролеров качества, слесарей-ремонтников, наборщиков деталей часов и камней и по другим рабочим специальностям. Также требуются сотрудники в офис: экономисты, инженеры-программисты и конструкторы. Неподготовленным пообещали обучение с направлением в техникумы и вузы с частичной оплатой образовательных услуг. На часть специальностей распространяется отсрочка от мобилизации. В пресс-службе Главного управления по труду и занятости отметили на сайте, что завод провел в Златоусте ярмарку вакансий. Предприятие производит не только часы, но и другую продукцию, в том числе для российского оборонно-промышленного комплекса. Начальник отдела кадров Анна Вдовина заметила, что механические секундомеры златоустовских часовщиков поставляются даже в страны дальнего зарубежья.