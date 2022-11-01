Завод в Златоусте массово набирает рабочих даже без опыта

Златоустовский часовой завод (Челябинская область) заявил о наличии 102 вакансий. Как URA.RU рассказал гендиректор Виктор Фиронов, предприятие готово обучать, если человек придет без опыта.
«Сейчас мы активней стали работать с центром занятости. Объемы заказов выросли. Нам нужны кадры: инструментальщики, механики и другие специалисты», — уточнил URA.RU Фиронов.
Предприятие готово трудоустроить гальваников, контролеров качества, слесарей-ремонтников, наборщиков деталей часов и камней и по другим рабочим специальностям. Также требуются сотрудники в офис: экономисты, инженеры-программисты и конструкторы. Неподготовленным пообещали обучение с направлением в техникумы и вузы с частичной оплатой образовательных услуг. На часть специальностей распространяется отсрочка от мобилизации.
В пресс-службе Главного управления по труду и занятости отметили на сайте, что завод провел в Златоусте ярмарку вакансий. Предприятие производит не только часы, но и другую продукцию, в том числе для российского оборонно-промышленного комплекса. Начальник отдела кадров Анна Вдовина заметила, что механические секундомеры златоустовских часовщиков поставляются даже в страны дальнего зарубежья.
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