В МИД РФ обвинили США в превращении Северной Кореи в ядерную державу

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МИД РФ: США превращает КНДР в ядерную державу Фото:

Активизация учений США и их союзников в регионе заставляет руководство Северной Кореи наращивать свой военный потенциал. Об этом заявил директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.

«Вместо нормализации отношений, построения доверия и обсуждения с КНДР гарантий ее безопасности, как это предусмотрено Сингапурским заявлением лидеров стран США и КНДР, Вашингтон предпринимает шаги, нацеленные на формирование на основе своих военно-политических альянсов с Японией и Южной Кореей трехстороннего блока», — сказал Зиновьев. Он добавил, что в планах США также присутствует размещение на Корейском полуострове стратегических сил и средств.

Ранее власти Северной Кореи выпустили закон, который присваивает стране статус ядерного государства. Также КНДР обвинила США в биологическом терроризме на Украине, сообщает телеканал 360.

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Активизация учений США и их союзников в регионе заставляет руководство Северной Кореи наращивать свой военный потенциал. Об этом заявил директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев. «Вместо нормализации отношений, построения доверия и обсуждения с КНДР гарантий ее безопасности, как это предусмотрено Сингапурским заявлением лидеров стран США и КНДР, Вашингтон предпринимает шаги, нацеленные на формирование на основе своих военно-политических альянсов с Японией и Южной Кореей трехстороннего блока», — сказал Зиновьев. Он добавил, что в планах США также присутствует размещение на Корейском полуострове стратегических сил и средств. Ранее власти Северной Кореи выпустили закон, который присваивает стране статус ядерного государства. Также КНДР обвинила США в биологическом терроризме на Украине, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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