В МИД РФ обвинили США в превращении Северной Кореи в ядерную державу

МИД РФ: США превращает КНДР в ядерную державу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Активизация учений США и их союзников в регионе заставляет руководство Северной Кореи наращивать свой военный потенциал. Об этом заявил директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.

«Вместо нормализации отношений, построения доверия и обсуждения с КНДР гарантий ее безопасности, как это предусмотрено Сингапурским заявлением лидеров стран США и КНДР, Вашингтон предпринимает шаги, нацеленные на формирование на основе своих военно-политических альянсов с Японией и Южной Кореей трехстороннего блока», — сказал Зиновьев. Он добавил, что в планах США также присутствует размещение на Корейском полуострове стратегических сил и средств.

Ранее власти Северной Кореи выпустили закон, который присваивает стране статус ядерного государства. Также КНДР обвинила США в биологическом терроризме на Украине, сообщает телеканал 360.