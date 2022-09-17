NBC: США не принимают в расчет сильных союзников Путина, помогая Украине

18 сентября 2022 в 08:34 Размер текста - 17 +

Военной помощи Запада Украине недостаточно для того, чтобы противостоять влиянию Путина в мире Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Усилий Соединенных Штатов Америки в военной помощи Украине недостаточно для того, чтобы лишить президента РФ Владимира Путина влияния в Европе и мире. Об этом сообщает американский телеканал NBC. «Путину удается незаметно собрать коалицию стран. От более традиционно авторитарных лидеров — Си Цзиньпина в Китае, Ким Чен Ына в Северной Корее и аятолл Ирана — до лидеров нелиберальных демократий в Индии, Турции и Венгрии», — говорится в материале. Множество стран имеют желание сотрудничать с российским президентом, предоставляя ему вооружение, а также свои рынки для российских товаров. Авторы замечают, что военной помощи США Украине недостаточно для борьбы с влиянием Путина даже на европейском континенте, так как Швеция и Италия сейчас находятся в стадии формирования новых правительств, которые также могут начать склоняться в сторону российского лидера. «США не могут — и не должны — успокаиваться и думать, что военной помощи Украине достаточно, чтобы остановить его угрозу. У Запада должна быть гораздо более широкая стратегия», — сказано в статье. Китай готов предоставить обширный рынок для российских энергоресурсов со скидкой, чтобы компенсировать санкции, введенные Западом против России. КНДР заявляла о потребности в российском импорте, а также заключила контракт на поставку России ракет и артиллерийских снарядов. Индия укрепляет сотрудничество в области энергетики и коксующегося угля, а также имеет потребность в дешевом газе для своих граждан. Иран продает России беспилотники и решительно поддерживает спецоперацию на Украине. Турция игнорирует западные санкции и удваивает закупки российской нефти. Венгрия сопротивляется в поставках военной помощи Украине, а также в сокращении использования газа на 15% этой зимой. Помимо этого, в Швеции и Италии в фаворитах на пост лидеров претендуют политики, симпатизирующие Путину. Страны Запада поддерживают Киев и вводят санкции против Москвы на фоне российской спецоперации. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Путин объявил целями демилитаризацию и денацификацию Украины. Также он заявлял, что Россия помогает жителям Донбасса, подвергавшимся геноциду со стороны Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Усилий Соединенных Штатов Америки в военной помощи Украине недостаточно для того, чтобы лишить президента РФ Владимира Путина влияния в Европе и мире. Об этом сообщает американский телеканал NBC. «Путину удается незаметно собрать коалицию стран. От более традиционно авторитарных лидеров — Си Цзиньпина в Китае, Ким Чен Ына в Северной Корее и аятолл Ирана — до лидеров нелиберальных демократий в Индии, Турции и Венгрии», — говорится в материале. Множество стран имеют желание сотрудничать с российским президентом, предоставляя ему вооружение, а также свои рынки для российских товаров. Авторы замечают, что военной помощи США Украине недостаточно для борьбы с влиянием Путина даже на европейском континенте, так как Швеция и Италия сейчас находятся в стадии формирования новых правительств, которые также могут начать склоняться в сторону российского лидера. «США не могут — и не должны — успокаиваться и думать, что военной помощи Украине достаточно, чтобы остановить его угрозу. У Запада должна быть гораздо более широкая стратегия», — сказано в статье. Китай готов предоставить обширный рынок для российских энергоресурсов со скидкой, чтобы компенсировать санкции, введенные Западом против России. КНДР заявляла о потребности в российском импорте, а также заключила контракт на поставку России ракет и артиллерийских снарядов. Индия укрепляет сотрудничество в области энергетики и коксующегося угля, а также имеет потребность в дешевом газе для своих граждан. Иран продает России беспилотники и решительно поддерживает спецоперацию на Украине. Турция игнорирует западные санкции и удваивает закупки российской нефти. Венгрия сопротивляется в поставках военной помощи Украине, а также в сокращении использования газа на 15% этой зимой. Помимо этого, в Швеции и Италии в фаворитах на пост лидеров претендуют политики, симпатизирующие Путину. Страны Запада поддерживают Киев и вводят санкции против Москвы на фоне российской спецоперации. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Путин объявил целями демилитаризацию и денацификацию Украины. Также он заявлял, что Россия помогает жителям Донбасса, подвергавшимся геноциду со стороны Украины.