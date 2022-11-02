Депутат Госдумы согласился исполнить мечту Зеленского увидеть море в Крыму

Депутат Госдумы Белик: Зеленский увидит крымское море лишь на картинках в тюрьме
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Зеленский заявлял о своем желании увидеть крымское море Фото:

Мечта президента Украины Владимира Зеленского о том, чтобы увидеть крымское море сбудется, когда он «увидит его на картинках в тюрьме». С таким мнением выступил депутат Госдумы от Крыма Дмитрий Белик.

«Море и другие живописные места Зеленский, методично уводящий Украину в пропасть, сможет скоро увидеть лишь на картинках в журналах, присланных ему в качестве передачек западными покровителями. Потому что ему предстоит ответить перед законом за то, что он делает», — сказал Белик в разговоре с корреспондентом URA.RU.

Ранее Зеленский в интервью Ceska televize заявил, что после своей победы в конфликте с Россией первым делом поедет в Крым, чтобы посмотреть на море, передает RT. Он также отметил, что не поедет туда зимой, так как зимой там «нечего делать».

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Мечта президента Украины Владимира Зеленского о том, чтобы увидеть крымское море сбудется, когда он «увидит его на картинках в тюрьме». С таким мнением выступил депутат Госдумы от Крыма Дмитрий Белик. «Море и другие живописные места Зеленский, методично уводящий Украину в пропасть, сможет скоро увидеть лишь на картинках в журналах, присланных ему в качестве передачек западными покровителями. Потому что ему предстоит ответить перед законом за то, что он делает», — сказал Белик в разговоре с корреспондентом URA.RU. Ранее Зеленский в интервью Ceska televize заявил, что после своей победы в конфликте с Россией первым делом поедет в Крым, чтобы посмотреть на море, передает RT. Он также отметил, что не поедет туда зимой, так как зимой там «нечего делать».
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