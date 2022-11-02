Свердловчане признались, что их раздражает больше всего

В Свердловской области люди чаще всего жалуются на неблагоприятное воздействие шума

В 19 случаях Роспотребнадзор выявил превышения предельно допустимых уровней шум Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За последние девять месяцев свердловчане пожаловались в компетентные органы на неблагоприятное воздействие шума 282 раза, в большинстве случаев жалобы были необоснованными. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

«Чаще всего свердловчане жалуются на шум от деятельности объектов, размещенных в жилых зданиях и расположенных рядом (магазины, предприятия общественного питания), а также на шум от внутридомовых коммуникаций (систем отопления и вентиляции), оборудования домов (лифтов)», — сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Как рассказали эксперты, 263 обращения не подтвердились, а в 19 случаях выявлены превышения предельно допустимых уровней шума. За последние девять месяцев ведомство наложило 14 штрафов на общую сумму около 14 тысяч рублей, дало пять предупреждений, направило семь предложений в органы местного самоуправления и выдало 31 предостережение. Все случаи нарушения проверялись экспертами испытательно-лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».