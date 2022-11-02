Жители ЯНАО передадут УАЗ для транспортировки раненых из зоны СВО

Новый УАЗ отправится в зону СВО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители ЯНАО помогли собрать средства для приобретения автомобиля, который отправится в зону СВО. Об этом написали в telegram-канале «Мобилизация Ямал».

«Российские волонтеры акции #МыРядом во главе с ямальцем Игорем Заборовским собрали деньги на автомобиль для транспортировки раненых в зоне СВО», — сообщили в telegram-канале.

Также отметили, что раньше военные обходились «Москвичом», теперь в помощь передадут проходимый УАЗ. Машину уже опробовали военные, после доработки ее отправят на передовую.

Ранее URA.RU рассказывало, что волонтеры призвали жителей Ямала помочь с приобретением раций. Активисты рассказали, что к ним за помощью обращаются бойцы из разных городов России.