02 ноября 2022
01 ноября 2022

Жители ЯНАО передадут УАЗ для транспортировки раненых из зоны СВО

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, бтр, милитари, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Новый УАЗ отправится в зону СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жители ЯНАО помогли собрать средства для приобретения автомобиля, который отправится в зону СВО. Об этом написали в telegram-канале «Мобилизация Ямал».

«Российские волонтеры акции #МыРядом во главе с ямальцем Игорем Заборовским собрали деньги на автомобиль для транспортировки раненых в зоне СВО», — сообщили в telegram-канале.

Также отметили, что раньше военные обходились «Москвичом», теперь в помощь передадут проходимый УАЗ. Машину уже опробовали военные, после доработки ее отправят на передовую.

Ранее URA.RU рассказывало, что волонтеры призвали жителей Ямала помочь с приобретением раций. Активисты рассказали, что к ним за помощью обращаются бойцы из разных городов России.

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Жители ЯНАО помогли собрать средства для приобретения автомобиля, который отправится в зону СВО. Об этом написали в telegram-канале «Мобилизация Ямал». «Российские волонтеры акции #МыРядом во главе с ямальцем Игорем Заборовским собрали деньги на автомобиль для транспортировки раненых в зоне СВО», — сообщили в telegram-канале. Также отметили, что раньше военные обходились «Москвичом», теперь в помощь передадут проходимый УАЗ. Машину уже опробовали военные, после доработки ее отправят на передовую. Ранее URA.RU рассказывало, что волонтеры призвали жителей Ямала помочь с приобретением раций. Активисты рассказали, что к ним за помощью обращаются бойцы из разных городов России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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