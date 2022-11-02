Жители ЯНАО передадут УАЗ для транспортировки раненых из зоны СВО

Жители ЯНАО помогли собрать средства для приобретения автомобиля, который отправится в зону СВО. Об этом написали в telegram-канале «Мобилизация Ямал».
«Российские волонтеры акции #МыРядом во главе с ямальцем Игорем Заборовским собрали деньги на автомобиль для транспортировки раненых в зоне СВО», — сообщили в telegram-канале.
Также отметили, что раньше военные обходились «Москвичом», теперь в помощь передадут проходимый УАЗ. Машину уже опробовали военные, после доработки ее отправят на передовую.
Ранее URA.RU рассказывало, что волонтеры призвали жителей Ямала помочь с приобретением раций. Активисты рассказали, что к ним за помощью обращаются бойцы из разных городов России.
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