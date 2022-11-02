В екатеринбургском аэропорту поймали мигранта, находящегося в федеральном розыске

В Кольцово полицейские задержали мужчину, который украл телефон в Иркутске

03 ноября 2022 в 12:27 Размер текста - 17 +

Мужчина украл телефон в аэропорту в Иркутске, но задержать его удалось лишь в Екатеринбурге Фото: Владимир Андреев © URA.RU В аэропорту Кольцово транспортные полицейские задержали 30-летнего мужчину родом из соседней страны, который находился в федеральном розыске. Об этом рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО. «Входе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными уголовного розыска Линейного отдела МВД России в аэропорту „Кольцово“ и Иркутского ЛО МВД России на транспорте был выявлен 30-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, объявленный в федеральный розыск», — сообщили в ведомстве. Мужчину искали из-за того, что 24 октября он украл телефон стоимостью 90 тысяч рублей в аэропорту Иркутска. Затем гражданин скрылся с места преступления. В настоящий момент сотрудники полиции выясняют детали и обстоятельства преступления.

В аэропорту Кольцово транспортные полицейские задержали 30-летнего мужчину родом из соседней страны, который находился в федеральном розыске. Об этом рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО. «Входе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными уголовного розыска Линейного отдела МВД России в аэропорту „Кольцово“ и Иркутского ЛО МВД России на транспорте был выявлен 30-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, объявленный в федеральный розыск», — сообщили в ведомстве. Мужчину искали из-за того, что 24 октября он украл телефон стоимостью 90 тысяч рублей в аэропорту Иркутска. Затем гражданин скрылся с места преступления. В настоящий момент сотрудники полиции выясняют детали и обстоятельства преступления.