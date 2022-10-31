31 октября 2022

Мэрия Кургана увеличила количество автобусов на маршруте

© Служба новостей «URA.RU»
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Вокзал. Курган, автобусная остановка, автобус, пассажир, паз, ожидание автобуса
На курганском маршруте №20 на 7 автобусов станет больше (архивное фото) Фото:

В Кургане на 7 автобусов увеличат количество транспорта по маршруту №20 и сохранят число автобусов на маршруте №26. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

«Администрация города Кургана постановляет: изменить максимальное количество транспортных средств по маршруту №20 „Госпиталь — ул. Достоевского“ с 1 малого автобуса до 6 малых, 1 среднего и 1 большого автобуса», — указано на сайте. Согласно постановлению, на маршруте №26 «ул. Бурова-Петрова — пос. Керамзитный» останутся 4 малых автобуса.

Оба маршрута принадлежат ООО «Транспортная компания». В разговоре с URA.RU в приемной компании сообщили, что генеральный директор Евгений Кадочников отсутствует на месте, поэтому пообещали дать комментарий позже.

До этого URA.RU писало, что в течение пяти лет в Кургане полностью обновят общественный транспорт. Замена будет происходить в рамках транспортной реформы. По словам директора департамента городского хозяйства Андрея Плешкова, на улицах Кургана появятся новые комфортабельные автобусы среднего, малого и большого классов.

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В Кургане на 7 автобусов увеличат количество транспорта по маршруту №20 и сохранят число автобусов на маршруте №26. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. «Администрация города Кургана постановляет: изменить максимальное количество транспортных средств по маршруту №20 „Госпиталь — ул. Достоевского“ с 1 малого автобуса до 6 малых, 1 среднего и 1 большого автобуса», — указано на сайте. Согласно постановлению, на маршруте №26 «ул. Бурова-Петрова — пос. Керамзитный» останутся 4 малых автобуса. Оба маршрута принадлежат ООО «Транспортная компания». В разговоре с URA.RU в приемной компании сообщили, что генеральный директор Евгений Кадочников отсутствует на месте, поэтому пообещали дать комментарий позже. До этого URA.RU писало, что в течение пяти лет в Кургане полностью обновят общественный транспорт. Замена будет происходить в рамках транспортной реформы. По словам директора департамента городского хозяйства Андрея Плешкова, на улицах Кургана появятся новые комфортабельные автобусы среднего, малого и большого классов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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