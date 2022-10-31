Мэрия Кургана увеличила количество автобусов на маршруте

На курганском маршруте №20 на 7 автобусов станет больше (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на 7 автобусов увеличат количество транспорта по маршруту №20 и сохранят число автобусов на маршруте №26. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

«Администрация города Кургана постановляет: изменить максимальное количество транспортных средств по маршруту №20 „Госпиталь — ул. Достоевского“ с 1 малого автобуса до 6 малых, 1 среднего и 1 большого автобуса», — указано на сайте. Согласно постановлению, на маршруте №26 «ул. Бурова-Петрова — пос. Керамзитный» останутся 4 малых автобуса.

Оба маршрута принадлежат ООО «Транспортная компания». В разговоре с URA.RU в приемной компании сообщили, что генеральный директор Евгений Кадочников отсутствует на месте, поэтому пообещали дать комментарий позже.

До этого URA.RU писало, что в течение пяти лет в Кургане полностью обновят общественный транспорт. Замена будет происходить в рамках транспортной реформы. По словам директора департамента городского хозяйства Андрея Плешкова, на улицах Кургана появятся новые комфортабельные автобусы среднего, малого и большого классов.