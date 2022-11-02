В уральском Центробанке спрогнозировали изменения в льготной поддержке россиян

Льготная поддержка россиян в ближайшие годы может изменить вектор с массовой на более адресную. Предпосылками для этого служат, в том числе, прогнозируемое Центробанком РФ снижение уровня инфляции до 5-6% и, как следствие, снижение ключевой ставки. Об этом заявил представитель финансового регулятора в УрФО Алексей Кориков.
«В целом Банк России прогнозирует, что в следующем году инфляция снизится до уровня 5-6%. В связи с этим и процентные ставки будут снижаться. Поэтому условия рыночные будут формироваться для того, чтобы переходить от каких-то мер господдержки к рыночным условиям по кредитованию, в том числе ипотеки. Но очень важна все-таки и льготная поддержка. В следующие годы она будет более адресной. Непосредственно уже не такая массовая», — заявил Кориков во время своей пресс-конференции на площадке «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге.
Ранее совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. По словам представителей финансового регулятора, на такое решение повлияли текущие темпы прироста потребительских цен.
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