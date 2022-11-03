Мобилизованным пермякам дадут возможность вернуть деньги за ОСАГО

Отказаться от ОСАГО можно будет, подав заявление в офис страховщика или онлайн Фото: Илья Московец © URA.RU

Мобилизованные жители Пермского края могут получить возможность досрочно отказаться от ОСАГО и получить обратно часть денег. С такой инициативой выступает Банк России, сообщили URA.RU в пресс-службе отделения по Пермскому краю Уральского главного управления ЦБ РФ.

«Проект указания предполагает, что мобилизованные граждане получат право досрочно расторгнуть договор ОСАГО со страховой компанией, что позволит вернуть часть средств потраченных на страховку», — сообщили в пресс-службе. Пока инициатива проходит стадию общественного обсуждения.

Отказаться досрочно от полиса можно будет через заявление в страховую компанию — как онлайн, так и в офисе страховщика. Также это может сделать за мобилизованного гражданина любой человек по нотариальной доверенности. Предполагается, что такое указание в силу вступит в конце ноября 2022 года. В Пермском крае по итогам первого полугодия средний баланс ОСАГО одного жителя составит 5,6 тыс. рублей.

О проведении частичной мобилизации в РФ 21 сентября объявил президент Владимир Путин. Глава Минобороны Сергей Шойгу в конце октября заявил о завершении мобилизационных мероприятий в стране.