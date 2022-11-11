В Кремле приоткрыли планы по Прямой линии с Путиным

В Кремле сообщили о возможном формате Прямой линии с Путиным
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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
В Кремле рассматривают разные форматы Прямой линии с Путиным Фото:

В Кремле рассматривают различные форматы Прямой линии с Владимиром Путиным. Это может быть как отдельное мероприятие, так и совмещение с традиционной итоговой пресс-конференцией президента, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Никакие варианты не исключаем. Окончательный вариант не принят. Мы будем информировать вас по мере того, как президент определится с графиком», — сообщил Песков.

В настоящее время идет подготовка к посланию президента Федеральному собранию. Дата оглашения Кремлем пока не называется. Но известно, что оно точно состоится.

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В Кремле рассматривают различные форматы Прямой линии с Владимиром Путиным. Это может быть как отдельное мероприятие, так и совмещение с традиционной итоговой пресс-конференцией президента, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Никакие варианты не исключаем. Окончательный вариант не принят. Мы будем информировать вас по мере того, как президент определится с графиком», — сообщил Песков. В настоящее время идет подготовка к посланию президента Федеральному собранию. Дата оглашения Кремлем пока не называется. Но известно, что оно точно состоится.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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