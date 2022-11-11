В Кремле приоткрыли планы по Прямой линии с Путиным

В Кремле рассматривают разные форматы Прямой линии с Путиным
В Кремле рассматривают различные форматы Прямой линии с Владимиром Путиным. Это может быть как отдельное мероприятие, так и совмещение с традиционной итоговой пресс-конференцией президента, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Никакие варианты не исключаем. Окончательный вариант не принят. Мы будем информировать вас по мере того, как президент определится с графиком», — сообщил Песков.
В настоящее время идет подготовка к посланию президента Федеральному собранию. Дата оглашения Кремлем пока не называется. Но известно, что оно точно состоится.
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