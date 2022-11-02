В Челябинской области приступает к работе новый главный федеральный инспектор

Новым ГФИ по Челябинской области стал Денис Чернятьев, по традиции, это бывший силовик Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Генерал-лейтенант юстиции в отставке Денис Чернятьев, ранее руководивший управлениями СКР по Башкортостану и Челябинской области, 7 ноября приступает к работе на посту главного федерального инспектора (ГФИ) в Челябинске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента РР в УрФО.

«Только что на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами полпред Владимир Якушев представил нового ГФИ по Челябинской области Дениса Чернятьева. К своим обязанностям Чернятьев приступает с 7 ноября», — пояснили URA.RU в пресс-службе полпредства.

Чернятьев уроженец Тюмени. Он в 1996 году окончил Уральскую государственную юридическую академию, вернулся на родину и работал в прокуратуре. С 2007 года стал первым замруководителя следственного управления СКР по Тюменской области. В 2011 году — главой управления СКР по Курганской области, с 2013 года — в Челябинской области. В сентябре 2019 года его перевели в Башкирию.

Пост ГФИ по Челябинской области остается вакантным с осени 2021 года, когда занимавшего его генерал-лейтенанта полиции в отставке Михаила Кагана перевели в Ленинградскую область. В Челябинске Каган работал с января 2020 года, сменив Сергея Морева.