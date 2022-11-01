В Челябинске ждут нового ревизора полпреда Якушева

02 ноября 2022 в 20:20 Размер текста - 17 +

Генерал-лейтенант Игорь Чернятьев получил новый ответственный пост Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Генерал-лейтенанта юстиции в отставке Дениса Чернятьева, ранее руководившего управлениями СКР по Башкортостану и Челябинской области, 3 ноября ожидают на посту главного федерального инспектора (ГФИ) в Челябинске. Об этом сообщили источники URA.RU в аппарате ГФИ. «Чернятьев должен приехать в Челябинск уже сегодня. Его представят коллективу, и он начнет принимать дела», — рассказал инсайдер. В пресс-службе правительства Челябинской области сообщили URA.RU, что не располагают соответствующей информацией. В пресс-службе полпредства на запрос URA.RU ответили лишь, что к своим обязанностям Чернятьев приступит в ближайшее время. Пообещав, что сообщат об этом дополнительно. Чернятьев родился в Тюмени. Окончив в 1996 году Уральскую государственную юридическую академию, вернулся на родину и работал в прокуратуре. С 2007 года стал первым замруководителя следственного управления СКР по Тюменской области. В 2011 году — главой управления СКР по Курганской области, с 2013 года — в Челябинской области. В сентябре 2019 года его перевели в Башкирию. Грядущую отставку Чернятьева начали обсуждать в начале июля 2022 года на фоне слухов о его назначении челябинским ГФИ. Пост ГФИ по Челябинской области остается вакантным с осени 2021 года, когда занимавшего его генерал-лейтенанта полиции в отставке Михаила Кагана перевели в Ленинградскую область. В Челябинске Каган работал с января 2020 года, сменив Сергея Морева. Тот, в свою очередь, был преемником выходца из ФСБ Артема Пушкина, ушедшего на пост ГФИ в Курганской области. Ранее источник URA.RU в уральском полпредстве сообщил, что новым главным инспектором станет именно Чернятьев — после его ухода из СКР.

Генерал-лейтенанта юстиции в отставке Дениса Чернятьева, ранее руководившего управлениями СКР по Башкортостану и Челябинской области, 3 ноября ожидают на посту главного федерального инспектора (ГФИ) в Челябинске. Об этом сообщили источники URA.RU в аппарате ГФИ. «Чернятьев должен приехать в Челябинск уже сегодня. Его представят коллективу, и он начнет принимать дела», — рассказал инсайдер. В пресс-службе правительства Челябинской области сообщили URA.RU, что не располагают соответствующей информацией. В пресс-службе полпредства на запрос URA.RU ответили лишь, что к своим обязанностям Чернятьев приступит в ближайшее время. Пообещав, что сообщат об этом дополнительно. Чернятьев родился в Тюмени. Окончив в 1996 году Уральскую государственную юридическую академию, вернулся на родину и работал в прокуратуре. С 2007 года стал первым замруководителя следственного управления СКР по Тюменской области. В 2011 году — главой управления СКР по Курганской области, с 2013 года — в Челябинской области. В сентябре 2019 года его перевели в Башкирию. Грядущую отставку Чернятьева начали обсуждать в начале июля 2022 года на фоне слухов о его назначении челябинским ГФИ. Пост ГФИ по Челябинской области остается вакантным с осени 2021 года, когда занимавшего его генерал-лейтенанта полиции в отставке Михаила Кагана перевели в Ленинградскую область. В Челябинске Каган работал с января 2020 года, сменив Сергея Морева. Тот, в свою очередь, был преемником выходца из ФСБ Артема Пушкина, ушедшего на пост ГФИ в Курганской области. Ранее источник URA.RU в уральском полпредстве сообщил, что новым главным инспектором станет именно Чернятьев — после его ухода из СКР.