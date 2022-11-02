В Нижнем Тагиле мужчина заскочил к себе домой за ножом, чтобы убить прохожего

Мужчине, который зарезал прохожего в Нижнем Тагиле, грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ленинском районе Нижнего Тагила свердловчанина обвиняют в убийстве прохожего, с которым он поссорился на улице, а затем забежал за ножом домой, чтобы убить пострадавшего. Об этом сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

«Вечером 15 октября 2022 года в правоохранительные органы города Нижнего Тагила поступило сообщение о смерти в больнице гражданина, 1983 г. р., который доставлялся с колото-резаной раной шеи из подъезда дома по улице Ломоносова», — рассказали в региональном СК. Мужчина скончался, после чего следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, информация о смерти потерпевшего поступила оперативному дежурному отдела полиции 15 октября 2022 года в 19.40. Оперативники установили, что преступное деяние совершил ранее судимый 52-летний водитель-экспедитор. Он пояснил, что в ночь на 15 октября между ним и незнакомым ему человеком произошла словесная ссора на улице, которая переросла в драку.

«Далее конфликт продолжился в подъезде дома, где обвиняемый забежал к себе в квартиру за ножом, с которым вернулся обратно в подъезд и причинил своему оппоненту ранение в область шеи, отчего пострадавший погиб. Колющий предмет был выброшен обвиняемым в реку Тагил. Собранные по данному факту материалы полицейские передали нашим коллегам из Следственного комитета», — отметил полковник Горелых.

Подозреваемый дал признательные показания, следователи выясняют все обстоятельства убийства. Мужчине, зарезавшему прохожего, грозит до 15 лет лишения свободы.

Тот самый подъезд, где жил нарушитель закона Фото: Следственный комитет по Свердловской области