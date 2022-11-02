Тоболячку возмутило содержимое продуктового набора для детей на домашнем обучении

В этот же день тоболячка обратилась в школу, где ей заменили продуктовый набор Фото: Илья Московец © URA.RU

Жительницу Тобольска возмутило содержимое продуктового набора, который выдали ее ребенку, находящемуся на домашнем обучении. Пост с фотографией набора был размещен в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Ребенок учится на домашнем обучении. Вот какой набор дали на месяц, чем кормить ребенка? Ни круп, ни макарон», — написала Апполинария Димина.

Тоболяки в комментариях не поддержали землячку. «А ребенок чей? Ваш или школе принадлежит? Вы когда его делали, думали, что его будет школа, или государство содержать?» — поинтересовался Иван Черкашин. «Не всем так помогают. Некоторым даже в детских пособиях отказывают. Довольствоваться надо тому, что дают, тут хоть какая-то поддержка», — прокомментировала Халима Маметова.

В администрации Тобольска агентству рассказали, что в тот же день мать ученика первого класса МАОУ СОШ № 12 подошла к социальному педагогу школы, чтобы заменить продуктовый набор на другой. Женщине выдали пять килограмм макарон, почти три килограмма риса, около двух килограмм манной крупы, чуть больше килограмма гречневой крупы и килограмм яблок. Стоимость набора составила 960 рублей. В состав продуктового набора входили продукты питания, находящиеся в «Ассортиментном перечне продуктов, реализуемом для выдачи сухих пайков учащимся, находящимся на индивидуальном обучении».