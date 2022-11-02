Жительницу Тобольска возмутило содержимое продуктового набора, который выдали ее ребенку, находящемуся на домашнем обучении. Пост с фотографией набора был размещен в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».
«Ребенок учится на домашнем обучении. Вот какой набор дали на месяц, чем кормить ребенка? Ни круп, ни макарон», — написала Апполинария Димина.
Тоболяки в комментариях не поддержали землячку. «А ребенок чей? Ваш или школе принадлежит? Вы когда его делали, думали, что его будет школа, или государство содержать?» — поинтересовался Иван Черкашин. «Не всем так помогают. Некоторым даже в детских пособиях отказывают. Довольствоваться надо тому, что дают, тут хоть какая-то поддержка», — прокомментировала Халима Маметова.
В администрации Тобольска агентству рассказали, что в тот же день мать ученика первого класса МАОУ СОШ № 12 подошла к социальному педагогу школы, чтобы заменить продуктовый набор на другой. Женщине выдали пять килограмм макарон, почти три килограмма риса, около двух килограмм манной крупы, чуть больше килограмма гречневой крупы и килограмм яблок. Стоимость набора составила 960 рублей. В состав продуктового набора входили продукты питания, находящиеся в «Ассортиментном перечне продуктов, реализуемом для выдачи сухих пайков учащимся, находящимся на индивидуальном обучении».
Месячный набор продуктов, который выдали первокласснику на домашнем обучении
Жительницу Тобольска возмутило содержимое продуктового набора, который выдали ее ребенку, находящемуся на домашнем обучении. Пост с фотографией набора был размещен в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». «Ребенок учится на домашнем обучении. Вот какой набор дали на месяц, чем кормить ребенка? Ни круп, ни макарон», — написала Апполинария Димина. Тоболяки в комментариях не поддержали землячку. «А ребенок чей? Ваш или школе принадлежит? Вы когда его делали, думали, что его будет школа, или государство содержать?» — поинтересовался Иван Черкашин. «Не всем так помогают. Некоторым даже в детских пособиях отказывают. Довольствоваться надо тому, что дают, тут хоть какая-то поддержка», — прокомментировала Халима Маметова. В администрации Тобольска агентству рассказали, что в тот же день мать ученика первого класса МАОУ СОШ № 12 подошла к социальному педагогу школы, чтобы заменить продуктовый набор на другой. Женщине выдали пять килограмм макарон, почти три килограмма риса, около двух килограмм манной крупы, чуть больше килограмма гречневой крупы и килограмм яблок. Стоимость набора составила 960 рублей. В состав продуктового набора входили продукты питания, находящиеся в «Ассортиментном перечне продуктов, реализуемом для выдачи сухих пайков учащимся, находящимся на индивидуальном обучении».