Старейший депутат гордумы Челябинска пожаловался Бастрыкину и Краснову на силовиков

Виталий Паутов заявил, что на него оказывают давление Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Депутат шести созывов городской думы Челябинска Виталий Паутов пожаловался председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и генпрокурору РФ Игорю Краснову на давление со стороны силовиков. Как сообщил URA.RU сам Паутов, этому предшествовал проведенный у него, несмотря на статус свидетеля, обыск.

«Следователь второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Челябинской области занимается беспределом и беззаконием, осуществляя завуалированное уголовное преследование в отношении меня. По его утверждению, в его распоряжении имеются данные в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве и показания обвиняемой Ребреш Л. А., якобы уличающие меня в коррупционном преступлении, связанном с дачей-получением взятки. Не исключаю, что описанные незаконные действия следователя, его противоправное рвение, предвзятость, необъективность могут быть обусловлены наличием стороннего заказа в отношении меня, и коррупционной подоплекой», — написал в жалобе (есть в распоряжении URA.RU) Паутов.

В письме Паутов утверждает, что следователь СК испытывает к нему личную неприязнь и пытается привлечь его к уголовному делу, как заведомо невиновное лицо. Депутат утверждает, что не имеет никакого отношения к хищениям, совершенных экс-гендиректором строительной фирмы «Челябинскавтотранс» Людмилой Ребреш.

В своем письме Паутов также просит Бастрыкина и руководителя регионального СК РФ Петра Решетникова провести проверку и привлечь подчиненного к дисциплинарной ответственности. На момент написания материала ответ от пресс-службы следственного управления СК РФ по региону URA.RU не поступил.

Паутов после обысков объяснил URA.RU, что является членом комиссии гордумы по землепользованию и градостроительству, но, как депутат он не имеет отношения к выдаче разрешительных документов. На его взгляд, происходящие события могут повлиять на перспективы его перевыборов в городскую думу.

Оперативно-следственные мероприятия у Паутова, гендиректора «Челябинскавтотранс» Алексея Алексеенко и экс-зампреда Комитета градостроительства и архитектуры Челябинска Андрея Драчука прошли 27 октября. Поводом стали подозрения, что компания «Челябинскавтотранс» незаконно получила с помощью депутата разрешение на строительство многоэтажного дома в Советском районе. Экс-руководитель компании Людмила Ребреш обвиняется в хищении нескольких миллионов рублей у дольщиков. Ей на тот момент принадлежало 69,99% уставного капитала компании, оставшейся долей владел Анатолий Алексеенко. Сейчас ему принадлежит 42% компании.