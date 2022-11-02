02 ноября 2022

Юрист: добровольцу из ЯНАО придется уволиться с работы, чтобы пойти на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Выплата заработной платы. Екатеринбург, трудовая книжка, трудоустройство, работа, безработица, вакансии, трудовой кодекс, увольнение, отдел кадров, сведения о работе
Для решения вопроса о статусе добровольца Государственная дума должна принять соответствующий закон и внести правки в Трудовой кодекс Фото:

Жителю Нового Уренгоя (ЯНАО), который готов пойти добровольцем на СВО, необходимо уволиться с работы, чтобы заключить контракт с Министерством обороны. Об этом URA.RU рассказал адвокат Евгений Гудимов.

«Для того, чтобы стать контрактником — надо сначала уволиться с работы. Это связано с тем, что сейчас статус добровольца законодательно не определен. Поэтому, возникает такая путаница и пока военкомат формально прав», — объяснил Гудимов. По его словам, для решения вопроса о статусе добровольца Государственная дума должна принять соответствующий закон и внести правки в Трудовой кодекс.

Также юрист считает, что работодатель может ставить прогулы работнику, добровольно ушедшему на СВО, а потом уволить его. И в рамках правового поля действия руководства предприятия будут обоснованы.

Корреспондент URA.RU связался с прокуратурой ЯНАО, чтобы узнать шансы жалобы новоуренгойца на действия военкомата. В ответ на запрос, представитель пресс-службы ведомства лишь уточнил, что «граждане вправе обращаться в прокуратуру по любым вопросам».

Ранее URA.RU рассказывало, что доброволец из Нового Уренгоя не может получить повестку для участия в СВО. Городской военкомат требует, что он перед этим уволился с работы.

Подпишись на наш telegram-канал и следи за всеми самыми резонансными событиями Ямала: https://t.me/WhiteNightsYanao

Жителю Нового Уренгоя (ЯНАО), который готов пойти добровольцем на СВО, необходимо уволиться с работы, чтобы заключить контракт с Министерством обороны. Об этом URA.RU рассказал адвокат Евгений Гудимов. «Для того, чтобы стать контрактником — надо сначала уволиться с работы. Это связано с тем, что сейчас статус добровольца законодательно не определен. Поэтому, возникает такая путаница и пока военкомат формально прав», — объяснил Гудимов. По его словам, для решения вопроса о статусе добровольца Государственная дума должна принять соответствующий закон и внести правки в Трудовой кодекс. Также юрист считает, что работодатель может ставить прогулы работнику, добровольно ушедшему на СВО, а потом уволить его. И в рамках правового поля действия руководства предприятия будут обоснованы. Корреспондент URA.RU связался с прокуратурой ЯНАО, чтобы узнать шансы жалобы новоуренгойца на действия военкомата. В ответ на запрос, представитель пресс-службы ведомства лишь уточнил, что «граждане вправе обращаться в прокуратуру по любым вопросам». Ранее URA.RU рассказывало, что доброволец из Нового Уренгоя не может получить повестку для участия в СВО. Городской военкомат требует, что он перед этим уволился с работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...