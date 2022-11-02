Юрист: добровольцу из ЯНАО придется уволиться с работы, чтобы пойти на СВО

03 ноября 2022 в 18:38 Размер текста - 17 +

Для решения вопроса о статусе добровольца Государственная дума должна принять соответствующий закон и внести правки в Трудовой кодекс Фото: Анна Майорова © URA.RU Жителю Нового Уренгоя (ЯНАО), который готов пойти добровольцем на СВО, необходимо уволиться с работы, чтобы заключить контракт с Министерством обороны. Об этом URA.RU рассказал адвокат Евгений Гудимов. «Для того, чтобы стать контрактником — надо сначала уволиться с работы. Это связано с тем, что сейчас статус добровольца законодательно не определен. Поэтому, возникает такая путаница и пока военкомат формально прав», — объяснил Гудимов. По его словам, для решения вопроса о статусе добровольца Государственная дума должна принять соответствующий закон и внести правки в Трудовой кодекс. Также юрист считает, что работодатель может ставить прогулы работнику, добровольно ушедшему на СВО, а потом уволить его. И в рамках правового поля действия руководства предприятия будут обоснованы. Корреспондент URA.RU связался с прокуратурой ЯНАО, чтобы узнать шансы жалобы новоуренгойца на действия военкомата. В ответ на запрос, представитель пресс-службы ведомства лишь уточнил, что «граждане вправе обращаться в прокуратуру по любым вопросам». Ранее URA.RU рассказывало, что доброволец из Нового Уренгоя не может получить повестку для участия в СВО. Городской военкомат требует, что он перед этим уволился с работы.

Жителю Нового Уренгоя (ЯНАО), который готов пойти добровольцем на СВО, необходимо уволиться с работы, чтобы заключить контракт с Министерством обороны. Об этом URA.RU рассказал адвокат Евгений Гудимов. «Для того, чтобы стать контрактником — надо сначала уволиться с работы. Это связано с тем, что сейчас статус добровольца законодательно не определен. Поэтому, возникает такая путаница и пока военкомат формально прав», — объяснил Гудимов. По его словам, для решения вопроса о статусе добровольца Государственная дума должна принять соответствующий закон и внести правки в Трудовой кодекс. Также юрист считает, что работодатель может ставить прогулы работнику, добровольно ушедшему на СВО, а потом уволить его. И в рамках правового поля действия руководства предприятия будут обоснованы. Корреспондент URA.RU связался с прокуратурой ЯНАО, чтобы узнать шансы жалобы новоуренгойца на действия военкомата. В ответ на запрос, представитель пресс-службы ведомства лишь уточнил, что «граждане вправе обращаться в прокуратуру по любым вопросам». Ранее URA.RU рассказывало, что доброволец из Нового Уренгоя не может получить повестку для участия в СВО. Городской военкомат требует, что он перед этим уволился с работы.